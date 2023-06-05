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Survivor'da boğazları düğüm düğüm eden itiraf: "Ömrüm boyunca kaçtım, burada yakalandım"

05.06.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasına Özgür Tetik'in olay itirafı damga vurdu. Osman Can'a ilişkin konuşan Tetik'in "Benim hayatımla ilgili en ufak bir fikri olmadan bir gün bana baba demeye başladı. Baba kelimesi benin ömrüm boyunca kaçtığım bir kelime. Survivor'da yakalandım" sözleri yürekleri sızlatırken yarışmacının ağlamamak için yutkunduğu görüldü.

Survivor'da boğazları düğüm düğüm eden itiraf: "Ömrüm boyunca kaçtım, burada yakalandım"

Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşırken heyecanın dozu da giderek artıyor. Dünyanın en zor yarışması Survivor'da açıklamalarda bulunan Özgür Tetik, yarışmacı arkadaşı Osman Can'ın kendisine baba dediğini belirtip dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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"BUNUN SAVAŞINI VERDİM"

"Gencecik bir adam! Adı Osman Can. Benim hayatımla alakalı bu bölümde en ufak bir fikri olmadan bir gün bana baba demeye başladı" ifadelerini kullanan Tetik konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Baba kelime benim ömrüm boyunca kaçtığım bir kelime. Survivor'da yakalandım. Ve ben bunun savaşını verdim içimde. Sonra kabul etmeye başladım ve hayatın benimle konuştuğunu duydum."

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SURVIVOR'DA YÜREK SIZLATAN İTİRAF

Özgür Tetik "Belki de benimle babam..." derken duraksadı ve cümlenin devamını getiremedi. Yarışmacının gözyaşlarına hakim olmak için yutkunduğu görüldü.

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