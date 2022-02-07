Survivor'da bomba iddia! Evrim Keklik ünlü isimle aşk mı yaşıyor?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından olan Survivor, 2022 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma ile gündeme oturan Evrim Keklik'in Furkan Dede ile aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı salladı.

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik'in, Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Geçtiğimiz yıllarda da hakkında aşk dedikoduları çıkan ikilinin yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Furkan Dede'den konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları aşk iddialarını yorumsuz bırakmadı. Olay iddiaya gelen bazı yorumlar şu şekildeydi:

Böyle bir şey varsa Furkan'a üzülürüm.

O yüzden mi Evrim'i eleştirmiyordu hiç?

Ne oldu Evrim, Nisa'ya demediğini bırakmıyordun!

Furkan gerçekten başka birini mi bulamadın?

Umarım doğru değildir, hiç yakıştıramadım...

FURKAN DEDE KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Dede, aslen Muşludur. 2009 yılında katıldığı Var mısın Yok musun programıyla geniş kitlelerce tanınan Furkan Dede, 2010 yılında Survivor Kızlar Erkekler'de seyirci karşısına çıktı.

2013 itibaren Oynat Bakalım isimli eğlence programını sunmaya başlayan Furkan Dede, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivoe Ekstra programında yorumcu olarak izleyici karşısına çıkıyor.



