Survivor'da büyük kavga! Acun'dan flaş açıklama! Hikmet ve Yusuf diskalifiye mi olacak?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 54. bölümünde ikinci ödül oyunu oynandı. İkinci ödül oyunu sırasında Hikmet ve Yusuf arasında büyük gerginlik yaşandı. Oyun sonunda Yusuf, Hikmet'in kafasına halkayı takınca ortalık karıştı. Hikmet ise oyun halkasını Yusuf'a fırlattı. İkili arasında fiziki müdahaleler yaşandı. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmakta büyük zorluk yaşadı.
Survivor son bölümde ödül oyununda yaşanan Hikmet ve Yusuf kavgasının ardından Acun Ilıcalı, iki yarışmacı hakkında karar verdi. Hikmet ile Yusuf oyun alanından çıkarıldı. Ancak Hikmet ve Yusuf hakkındaki nihai karar ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Kavga sonrası diskalifiye konusu gündeme gelirken Acun Ilıcalı ikili hakkındaki kararı daha sonra açıklayacağını söyledi. Yusuf ve Hikmet'in akıbeti henüz belli olmadı.
Survivor son bölümdeki ikinci ödül oyununda Emre ile Bora arasında oyun sonrası gerginlik yaşandı. Oyunu kaybeden Bora'nın tepkisini üstüne alınan Emre, Bora'ya tepki gösterdi. İkili arasında tansiyon yükseldi. Emre ve Bora arasındaki tartışmayı diğer yarışmacılar araya girerek bitirdi.
Survivor Türkiye Yunanistan elli dördüncü bölümde oynanan ödül oyununda Sude ve Ria'nın mücadelesinin ardından Bora ile Atakan'ın birbilerine laf atmasıyla ortalık karıştı. Atakan, Bora'nın oyundan sonra kendisine temas ettiğini iddia etti ve ortam bir anda gerildi. Bora'nın hareketi sonrası Atakan adeta çileden çıktı.
Survivor'ın 54. bölümünde iki ödül oyunu oynandı. Pizza ve döner oyunlarında Türk ile Yunan yarışmacılardan oluşan siyah ve beyaz takımlar mücadele etti. Survivor'da ilk ödül oyununu 10-7'lik skorla siyah takım kazandı. Siyah takım yarışmacıları döner yiyerek moral depoladı.
Survivor'da pizza ödüllü ikinci oyunda da kıyasıya mücadele yaşandı. İlk oyunu kaybeden beyaz takım oyuna gergin başladı. Yaşanan tartışmalar oyuna damga vurdu. İkinci ödül oyununu da kazanan siyah takım pizza ödülüne kavuştu.
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