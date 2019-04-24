Survivor'da büyük kavga! Acun'dan flaş açıklama! Hikmet ve Yusuf diskalifiye mi olacak?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 54. bölümünde ikinci ödül oyunu oynandı. İkinci ödül oyunu sırasında Hikmet ve Yusuf arasında büyük gerginlik yaşandı. Oyun sonunda Yusuf, Hikmet'in kafasına halkayı takınca ortalık karıştı. Hikmet ise oyun halkasını Yusuf'a fırlattı. İkili arasında fiziki müdahaleler yaşandı. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmakta büyük zorluk yaşadı.

ACUN'DAN KAVGA KARARI! HİKMET VE YUSUF'A NE OLACAK?

Survivor son bölümde ödül oyununda yaşanan Hikmet ve Yusuf kavgasının ardından Acun Ilıcalı, iki yarışmacı hakkında karar verdi. Hikmet ile Yusuf oyun alanından çıkarıldı. Ancak Hikmet ve Yusuf hakkındaki nihai karar ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kavga sonrası diskalifiye konusu gündeme gelirken Acun Ilıcalı ikili hakkındaki kararı daha sonra açıklayacağını söyledi. Yusuf ve Hikmet'in akıbeti henüz belli olmadı.

EMRE VE BORA DA BİRBİRİNE GİRDİ!

Survivor son bölümdeki ikinci ödül oyununda Emre ile Bora arasında oyun sonrası gerginlik yaşandı. Oyunu kaybeden Bora'nın tepkisini üstüne alınan Emre, Bora'ya tepki gösterdi. İkili arasında tansiyon yükseldi. Emre ve Bora arasındaki tartışmayı diğer yarışmacılar araya girerek bitirdi.