Survivor'da büyük şok! Acun Ilıcalı: 'Başıma böyle bir şey gelmedi'

ACUN TAKIMLARI NASIL SEÇTİKLERİNİ ANLATTI! Survivor Türkiye-Yunanistan altıncı bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, takımlar oluşturulurken nasıl seçim yapıldığını anlattı. Survivor Türkiye Yunanistan'da tek bir şeyi amaçladıklarını söyleyen Ilıcalı, 'İki ülkenin çok güzel bir şekilde sahada mücadele etmesini ve zaman içerisinde de birbirimizidaha iyi tanımasını amaçladık. Türk seyirciler Yunan takımından, Yunan seyircilerin de Türk tarafından bazı isimlere karşı sempati duymasını istedik' dedi.

Erdem Ekşioğlu'nun ayrılığını açıklayan Acun Ilıcalı, 'Talihsizlikler bizim için de geçerli olmaya başladı. Yunanlılar yarışmacılarını kaybetti. Onlara yeni yarışmacılar gelecek. Ancak bizim takım için de kötü haberimiz var. Erdem sakatlığından dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Çok talihsiz bir olay. Başıma böyle bir şey gelmedi. Birinci oyunda sakatlandı. Yerine yeni yarışmacı gelecek' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'A SAKATLIĞINDAN DOLAYI VEDA EDEN ERDEM EKŞİOĞLU KİMDİR?

Survivor'a sakatlığından dolayı veda eden Erdem Ekşioğlu, oyunculukla uğraşıyor. Daha önce kurumsal firma tecrübesi de yaşayan yarışmacı adayı, bir dönem Fenerbahçe'nin alt yapısında top koşturdu.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdem Ekşioğlu, kendisiyle ilgili sorulara şu ifadelerle cevap vermiştir;

"Karakterime çok güveniyorum. Hırslıyım, mücadeleci bir yapım var. Survivor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Benim için oyunculuktan daha büyük bir hayal varsa o da Survivor, çünkü oyunculukta başka karakterin altında bir hedef kitlesi oluşturuyorsunuz. Ama Survivor'da kendi karakterimin altında kendi hedef kitlemi oluşturabileceğimi düşünüyorum. Aile özlemi elbette zorlayacak. Ama onlardan ayrı kalmak kendi iç dünyama dönmemi sağlayacak. Biraz daha kendimi dinleyebileceğim orada. Daha çok kıymet vereceğim belki onlara. Onun dışında açlığın zorlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha başarıya aç birisiyim ben. Fiziksel açlığın beni zorlayacağını düşünmüyorum.

Bu sene bizim için biraz daha milli bir mücadeleye dönmüş olacak. Kendi takım arkadaşlarımızdan çok rakip takım ile mücadelemiz olacak. Bu beni daha çok kamçılar. Eve izleyip insanların yapamadığını görmek beni daha da delirtecekti. Ben oraya gidip hırsımla, düşüncemle Yunanlıları yenmeyi düşünüyorum.

