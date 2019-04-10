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Survivor'da dışarıya kimler mesaj yolladı? Acun o dört yarışmacıyı açıkladı: 'Ceza vereceğiz'

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 10.04.2019 01:31 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da Acun Ilıcalı bugüne kadar eşine rastlanmamış bir olayı açıkladı. Ilıcalı, Türk yarışmacılarından bazılarının Dominikli bir tekne kaptanı aracılığıyla dışarıya mesaj yolladıklarını duyurdu. Ilıcalı o yarışmacıların isimlerini de söyleyerek, ceza vereceklerini açıkladı.

Survivor'da dışarıya kimler mesaj yolladı? Acun o dört yarışmacıyı açıkladı: 'Ceza vereceğiz'

Survivor 2019'un 44. son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı ilginç bir açıklama yaptı. Ilıcalı, dört Türk yarışmacının dışarıya bilgi gönderdiğini ve kural ihlali nedeniyle ceza verileceğini açıkladı.

'DOMİNİKLİ BİR TEKNE KAPTANI ARACILIĞIYLA...'
Survivor’da ada konseyine dışarıya mesaj gönderme ihlali damgasını vurdu. Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre dört Türk yarışmacı Dominikli bir kaptan aracılığıyla iletişim ihlali yaptı. Yarışmacıların ismini de açıklayan Acun Ilıcalı yaptırım kararı aldıklarını belirtti. Ilıcalı, "Türk arkadaşlarımızın bazılarının iletişim konusunda kural ihlali yaptıklarını tespit ettik. Dominikli bir kaptan aracılığıyla, sevdiklerine mesaj yollayanlar oldu. Bizim tespitlerimize göre, Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa ihlal yaptı. Ödüllerden yararlanma konusunda yaptırım uygulanmaya başladı. Sayılarını ise kararlaştırıp açıklayacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Survivor 2019 survivor kural ihlali

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