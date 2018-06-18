Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'ın 101. bölümünde yeni formatla beraber eleme adayları belli oldu. Kıbrıs Finali'ne sayılı günler kala Survivor'da heyecan her geçen dakika daha da artıyor. Yeni sistemle birlikte artık haftada iki kez eleme yapılıyor.

KADINLARDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kadın yarışmacılar arasında yapılan yarışma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bütün kadın yarışmacılar 5 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında parkurda mücadele etti. Başa baş geçen mücadelelerde Nagihan, Sema'yı yendi ve kadınlarda dokunulmazlığın sahibi oldu.

ERKEKLERDE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Erkek yarışmacılar arasında yapılan yarışma nefesleri kesti. Bütün erkek yarışmacılar 5 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında mücadele etti. Oyunda Adem'le Hakan final oynadı. Finale Adem üç, Hakan ise bir hakla oyuna çıktı. Adem, Hakan'ı yendi ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kazanan Adem büyük bir sevinç yaşadı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'ın yeni formatında yapılan konseyde en çok adı çıkan isim Turabi oldu. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Adem eleme adayı olarak Murat'ın ismini söyledi. Kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan da Sema'nın adını söyledi ve böylece Survivor'da eleme adayları Turabi, Murat ve Sema oldu.

