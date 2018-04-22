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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler?

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 00:42 | Son Güncelleme

Survivor'ın bu haftaki ilk eleme adayları kıyasıya mücadeleler sonunda belirlendi. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlığın galibi kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler?

Haftada iki kez dokunulmazlık oyunun yapıldığı Survivor’ın 21 Nisan tarihli eleme adayları geç saatlerde belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz haftalarda değişen format gereği Survivor'da her hafta artık iki dokunulmazlık oyunu yapılıyor. Finale oldukça kısa bir zaman kalan Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Oldukça önemli mücadelelere sahne olan haftanın birinci dokunulmazlık oyununun galibi daha önceki haftalarda sadece bir kez kazanan gönüllüler takımı oldu. Bu sonucun ardından ünlüler takımı, bireysel dokunulmazlık için kendi aralarından karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununun galibi ise Elif Şadoğlu oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu arkadaşları tarafından adı en çok yazılan isim olan Sahra Işık birinci eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir hafta daha Survivor adasında kalmayı garantileyen Elif Şadoğlu da ikinci eleme adayını belirledi. Elif Şadoğlu’nun belirlediği isim Adem Kılıççı oldu.

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