Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Ünlüler takımından Çağla'nın vedası ardından iki takım da, kıran kırana mücadele edilen dokunulmazlık oyunu oynadı. Hafızanın, hızın, gücün ve çevikliğin ön planda olduğu birinci dokunulmazlık yarışında kadınlar karşılaşmasını ünlüler aldı. Erkeklerde ise oyunun kazananı gönüllüler oldu. Oyun en iyiler turuna kaldı ve dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanmasının ardından ünlüler takımının arasında eleme oylaması gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında Barış Telli eleme adayı oldu.

Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme adayları olarak Aziz, Fatih, Elanur, Çağla ve Asena seçilmişti. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Çağla olmuştu.



