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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kimler eleme adayı oldu? 7 Mart Survivor dokunulmazlık ve eleme sonuçları

08.03.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dün akşam bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da dokunulmazlığı kimin kazandığı, kimin eleme adayı olduğu araştırılıyor. Zorlu mücadelelere sahne olan yarışmada iki takım da yarışı kazanabilmek için kıran kırana yarıştı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kimler eleme adayı oldu? İşte 7 Mart Survivor dokunulmazlık ve eleme sonuçları...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kimler eleme adayı oldu? 7 Mart Survivor dokunulmazlık ve eleme sonuçları

Survivor, ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İzleyiciler dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığını merak ediyorlar. Acun Ilıcalı'nın deprem bölgelerinde olması ve yardım geceleri ile ilgilenmesi nedeniyle programdaki sunuculuğu Murat Ceylan üstlenmiş durumda. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Ayrıntılar haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam yayınlanan bölümde zorlu geçen dokunulmazlık yarışları sonrasında bayrağı göğüsleyen gönüllüler takımı oldu.

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Geçtiğimiz hafta da üst üste dokunulmazlık kaybeden ünlüler takımı, içlerinden bir yarışmacıyı elemek zorunda kalmışlardı. Yapılan sms oylaması sonucunda adaya veda eden isim Aysu olmuştu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dün akşam konseyde yapılan oylamada ünlüler takımı oy kullandı. Yapılan oylamada Barış Telli ve Ertuğ'un isimleri ön plana çıktı.

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Ertuğ takım arkadaşlarından 2, Barış Telli 6 oy aldı. Dolayısıyla haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Barış Telli oldu.

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