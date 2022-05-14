Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 13 Mayıs eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunları hız kesmeden devam ediyor. Zaman geçtikçe büyüyen ödüller büyürken dokunulmazlık oyununun değeri artıyor. Bilindiği üzere Merve ve Perviz'in Survivor macerası, sakatlıklarından ötürü sona ermişti. Eleme potasının ilk 3 adayı daha önce belirlenmişti. Peki Survivor'da 13 Mayıs'ta eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 13 Mayıs akşamında ekranlara gelen Survivor'un dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Bu hafta dört dokunulmazlığı üst üste kaybeden gönüllüler takımı, bir eleme adayını daha belirlemek zorunda kaldı.

Gönüllüler takımının dokunulmaz isimleri Nagihan ve Atakanın adı konseyde yazılamadı. Takım kararıyla eleme potasına giren isim Seda oldu. Bu şekilde Seda, Survivor 2022'de ilk potasına girdi.

Adının çıkmasıyla ilgili konuşan Seda, ''Şaşırmadım zaten olması gerek buydu. Kaybettik. Ben kendi senemde hiç potaya bile girmemiştim. Bu benim ilk potam. '' dedi. Potada Evrim, Nisa, Berkan ve Seda yer alıyor.

