Survivor'da eleme adayı kim oldu? 10 Haziran'da Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8'de yayınlanan Survivor'da yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümünde, yarışmacılar bu kez 3. dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Yarışma sonucu ise ünlüler takımı dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

10 HAZİRAN'DA SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un yeni bölümü ile hangi takımın dokunulmazlık sahibi olduğu merak edilmeye başlandı. Yarışmada ada konseyinde yapılan oylama ile Hikmet 3. eleme adayı seçilmiş oldu. Ünlüler takımında ise performans birincisi Nagihan oldu ve Nagihan 4. eleme adayı olarak Anıl'ın ismini verdi.

Bölüm sonunda bu hafta Survivor'da eleme potasına giren yarışmacılar, Ayşe, Batuhan, Hikmet ve Anıl olmuş oldu.. 4 yarışmacı için konseyde SMS oylaması da tamamlandı. Oylama sonuçları ise hafta sonu açıklanmış olacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için yarışıldı. Mücadelede ünlüler ilk turun kazananı oldu. İkinci tura ise hızlı başlayan gönüllüler takımı 8-4'lük skor ile galibiyet yaşadı. 1-1'lik eşitlik sebebiyle oyun bu kez en iyiler karşılaşmasına kaldı ve kazanan takım en sonunda ünlüler takımı oldu.

NAGİHAN'IN SÖZLERİ OLAY OLDU!

İlgiyle takip edilen yarışamnın dokunulmazlık oyununda Hikmet ile yaşadığı tartışmayı konseyde tekrardan gündem haline getiren Nagihan'ın açıklaması olay oldu. Nagihan, çirkin bir teklif aldığını söyleyerek herkesi meraklandırdı.



