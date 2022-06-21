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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?

21.06.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son isim Avatar Atakan olmuştu. Finale adım adım giden yarışmacılar, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda çaba sarf ediyor. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?

Survivor'da yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanmak ve eleme potasında yer almamak için parkurda ellerinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz gün dokunulmazlığı kazanan isim Adem Kılıçcı olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor'da eleme adayı belli oldu mu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümünde Adem Kılıçcı dokunulmazlığı kazanmış ve eleme adayı olarak, karşı takımda yer alan Berkan Karabulut'un adını söylemişti.

Survivor'un 20 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümünde kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi daha ekranlara geldi. Parkuru en iyi şekilde tamamlayan Ayşe Yüksel, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Berkan Karabulut'un ardından haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa Bölükbaşı oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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