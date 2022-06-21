Survivor'da yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanmak ve eleme potasında yer almamak için parkurda ellerinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz gün dokunulmazlığı kazanan isim Adem Kılıçcı olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümünde Adem Kılıçcı dokunulmazlığı kazanmış ve eleme adayı olarak, karşı takımda yer alan Berkan Karabulut'un adını söylemişti.

Survivor'un 20 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümünde kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi daha ekranlara geldi. Parkuru en iyi şekilde tamamlayan Ayşe Yüksel, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Berkan Karabulut'un ardından haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa Bölükbaşı oldu.



