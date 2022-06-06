MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

06.06.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 5 Haziran Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Geçen hafta Seda'nın elendiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 5 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star yarışmasında ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmiş ve Hikmet'i potaya sokmuştu. İkinci eleme adayı da ünlülerden Evrim olmuştu.

survivor22

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda, üçüncü eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu.

nisa

Ünlülerde Adem, gönüllülerde de Nagihan performans birincisi seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!Erşan Kuneri'nin Feride'si Merve Dizdar geçmişe götürdü!
Cüretkar klibi görünce kendini tutamadı!Cüretkar klibi görünce kendini tutamadı!
Hayranları şokta! Ölümle savaşıyorHayranları şokta! Ölümle savaşıyor
Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Netflix dizisiyle gündemde! Açıklama yaptı

Netflix dizisiyle gündemde! Açıklama yaptı

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

İlginizi Çekebilir

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.