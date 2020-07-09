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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Survivor finali açıklaması! Dörtlü final öncesi Survivor'dan kim elenecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 21:45 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de eleme adayı olan ilk yarışmacı Elif olurken, ikinci isim ise bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasındaki konseyde belli olacak. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı 2. eleme adayını belirleyecek. İki aday arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek. Acun Ilıcalı ise finalle ilgili bilgileri açıkladı. Ilıcalı, Survivor finaline kalan 2 yarışmacının kendisiyle birlikte özel uçakla Pazar akşamı İstanbul'a geleceğini söyledi.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Survivor finali açıklaması! Dörtlü final öncesi Survivor'dan kim elenecek?

Survivor 2020'de dörtlü finale kalacak olan yarışmacılar bu akşam belli oluyor. Survivor 2020 14 Temmuz Salı günü İstanbul'daki büyük finalle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak Sercan'ın elenmesinin ardından kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale yükselebilmek için dokunulmazlık oyununda mücadele ediyor.

ACUN'DAN FİNAL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Survivor'da Cumartesi ve Pazar akşamları canlı yayında dokunulmazlık oyunlarının ekrana geleceğini, ardından ise yine canlı olarak yayınlanacak konseylerde iki yarışmacının eleneceğini açıkladı. Ilıcalı, Survivor 2020 büyük finalinin ise 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

SURVIVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 son bölümde Elif, Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Survivor dokunulmazlık oyununda şansını kaybeden ilk isim Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Barış, Cemal Can, Elif ve Berkan karşı karşıya geldi. Barış - Elif mücadelesinde gülen taraf Barış olurken, Berkan - Cemal Can karşılaşmasını kazanan ise Cemal Can oldu.

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, oyun sırasında bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemeyeceğini dile getirdi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Survivor Cemal Can oldu.

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SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyini Dominik'e geri dönen Acun Ilıcalı sundu. Konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, dörtlü final öncesindeki son eleme için ilk adayı belirledi.

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CEMAL CAN: DUYGUSAL DAVRANARAK KARAR VERİYORUM

Cemal Can, eleme adayı olarak Survivor'daki son kadın yarışmacı olan Elif'in adını söyledi.

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Bu kararı alırken üzüntülü olduğunu söyleyen Cemal Can, "Hayatımda almadığım sorumlulukları Survivor'da aldım. Gerçekten büyük sorumluluk. Bir isim yazmam gerekli. Bunun vicdan azabını hep yaşadım. Onunla çok geç tanıştık ama keşke önceden daha fazla vakit geçirebilseydik. Mükemmel bir kalbi ve vicdanı var. Geride kalan 3 arkadaşımla farklı bir bağım ve yaşanmışlığım var. Bugüne kadar hep kalbimle hareket ettim, yine öyle yapacağım. Çok üzülerek Elif diyorum. En son isteyeceğim şeydi" ifadelerini kullandı.

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ELEME ADAYI OLAN ELİF: KAÇINILMAZ BİR DURUM

Survivor'da ünlüler takımından kalan son yarışmacı olan Elif ise eleme adayı olduktan sonra duygularını, "Cemal Can'ı başarılarından dolayı kutluyorum. Ben kazansaydım ben de bir isim söyleyecektim. Kaçınılmaz bir durum. Yaşanmışlıklar var ve normal karşılıyorum" sözleriyle açıkladı.


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