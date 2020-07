Survivor'da eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Survivor finali açıklaması! Dörtlü final öncesi Survivor'dan kim elenecek?

Survivor 2020'de dörtlü finale kalacak olan yarışmacılar bu akşam belli oluyor. Survivor 2020 14 Temmuz Salı günü İstanbul'daki büyük finalle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak Sercan'ın elenmesinin ardından kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale yükselebilmek için dokunulmazlık oyununda mücadele ediyor.

ACUN'DAN FİNAL AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Survivor'da Cumartesi ve Pazar akşamları canlı yayında dokunulmazlık oyunlarının ekrana geleceğini, ardından ise yine canlı olarak yayınlanacak konseylerde iki yarışmacının eleneceğini açıkladı. Ilıcalı, Survivor 2020 büyük finalinin ise 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

SURVIVOR 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 son bölümde Elif, Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Survivor dokunulmazlık oyununda şansını kaybeden ilk isim Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Barış, Cemal Can, Elif ve Berkan karşı karşıya geldi. Barış - Elif mücadelesinde gülen taraf Barış olurken, Berkan - Cemal Can karşılaşmasını kazanan ise Cemal Can oldu.

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, oyun sırasında bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemeyeceğini dile getirdi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Survivor Cemal Can oldu.