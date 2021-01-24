Survivor'da eleme adayı kim oldu? 'Arkadaşlar dolduruş gelmiş'

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu, son bölümde yanıtına kavuştu. Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımında yapılan oylama ile Aleyna seçildi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde rekabet ve tansiyon yükseldi. Survivor'da büyük mücadele sonrası market ödülünü ünlüler alırken, nefes kesen mücadeleye sahne olan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla ünlüler kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı konsey oylaması yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede yapılan oylamayla potaya 6 oyla Aleyna girdi. Aleyna arkadaşlarının dolduruşa geldiğini ima etti.

Pazar günü ve Salı akşamı da iki adayın seçilmesi sonrası adaya bir isim veda edecek.

