Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 21 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk oyunu kazanan gönüllüler, bu akşam da kazanarak bir hafta daha kalmayı garantilemek, ünlüler takımı ise rakip takımdan bir adayın potaya girmesini sağlamak için dokunulmazlığı kazanmak istiyordu.

Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. Kıra kıra gidilen parkurda skor 6-6 olan kadar başa başa bir mücadele geçti. Ünlüler, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 9-6 yapmayı başardı. Steven'in Batuhan karşısında aldığı sayı ile fark ikiye indi. İki takımdan en iyi kadın ve erkek yarışmacı seçildi.



Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşması sonrasında dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla kazanan ünlüler oldu.