MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 21 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 21 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

22.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 21 Mart Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış ve ünlülerden bir yarışmacı birden elemeye kalmıştı. Yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık için mücadele verdi. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 21 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk oyunu kazanan gönüllüler, bu akşam da kazanarak bir hafta daha kalmayı garantilemek, ünlüler takımı ise rakip takımdan bir adayın potaya girmesini sağlamak için dokunulmazlığı kazanmak istiyordu.

11303242088605759563a24f

Balyozla girdikleri ve önüne gelen engeli yıkarak ilerledikleri parkurda müthiş karşılaşmalar ekrana geldi. Kıra kıra gidilen parkurda skor 6-6 olan kadar başa başa bir mücadele geçti. Ünlüler, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 9-6 yapmayı başardı. Steven'in Batuhan karşısında aldığı sayı ile fark ikiye indi. İki takımdan en iyi kadın ve erkek yarışmacı seçildi.
2156291608160575968288d1

Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşması sonrasında dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla kazanan ünlüler oldu.

Survivor birleşme partisine gelecek olan dünyaca ünlü isim belli oldu: Jason DeruloSurvivor birleşme partisine gelecek olan dünyaca ünlü isim belli oldu: Jason Derulo

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmayı başarmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, ada oylamasında Gonca'yı ilk gitme adayı olarak belirledi.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu. Ada konseyinde gönüllüler takımından eleme adayı olarak ismi yazılanlar Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Ayşe oldu. Bu üç isim arasında isimleri dörder kez yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan birlikte eleme adayı oldular.

SURVİVOR’DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de yarışmacıların çok sevdiği Anlat Bakalım oyunu da ekrana geldi. İki yarışmacının yasaklı kelimeleri kullanmadan en çok kelimeyi bilme çabası kahkahalar içinde izlendi. Yarışmada damga vuran ikili ünlülerden Öykü – Melis, 10 kelime bilerek oyunun rekorunu kırdılar.

anlat-bakalim-oyunu11440166966057884b37207

Yedide bitecek oyunda kıyasıya rekabet yaşandı. Sonuna kadar heyecan içinde devam eden mücadelede 7-6 skorla Anlat Bakalım oyununu kazanan gönüllüler oldu. Kazanan takım sandviç yiyerek karınlarını doyurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı!İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı!
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı! Oğlu Ali Sadi'nin babasına benzerliği şaşırttı

Ev halini paylaştı! Oğlunun son hali şaşırttı!

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den Aslı Samat'a veda! Ebru Şahin ne söyledi?

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den Aslı Samat'a veda!

İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı!

İrem Derici'nin dans videosuna beğeni yağdı!

Engin Akyürek Instagram'da! "Ben geldim" notuyla paylaştı

Ünlü oyuncudan hayranlarına sürpriz: Ben geldim

Survivor’da birleşme partisine kim gelecek? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor’da birleşme partisine kim gelecek?

Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda "Sefer" karakterinin biyografisi

Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.