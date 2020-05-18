Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan isimler

Survivor’ın 17 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 79. bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmıştı. 2. oyuna ise hırslı başlayan ünlüler takımı oyunu farklı bir skorla kazanmayı başardı.

SURVIVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden ünlüler takımında Mert ve Aycan'ın isimleri eşit sayıda yazıldı. Böylece Mert ve Aycan eleme adayları oldu.

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllülerde ise eleme oylamasında adı en çok yazılan isim olan Yasin haftanın 3. eleme adayı oldu.

Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde ise sms oylamasında en yüksek oy alan gönüllüler ve ünlülerden 2'şer yarışmacı, elemeye kalacak olan 4 adayı daha belirleyecek. Aycan, Mert ve Yasin dışında isimleri söylenecek olan 4 yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.

