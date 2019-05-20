Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 19 Mayıs Pazar son bölümde yaşananlar

Survivor Türkiye Yunanistan yarışması 19 Mayıs Pazar akşamı son bölümüyle ekrana geldi. Dominik'ta aşırı sıcak altında siyah ve beyaz takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu siyah takım kazanmayı başarmış ve 1-0 öne geçmişti. Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde de siyah takım rakibine karşı yine üstünlük kurdu. Oyunu siyah takım 10-8'lik skorla kazanmayı başardı ve dokunulmazlığı aldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş üçüncü bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda eleme adayı olan ilk isim belli oldu. Format gereği bu hafta bir Yunan yarışmacı adaya veda edecek. Ada konseyindeki oylamada Afroditi ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayı ise Ria oldu. Böylece Survivor'da bu hafta Ria ve Afroditi sms oylamasına kalan isimler oldu. Survivor'dan kimin eleneceği ise Salı akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak.

ARABA OYUNUNDA HİKMET'İN KORKUTAN SAKATLIĞI

Survivor son bölümdeki araba ödüllü oyun sırasında Hikmet herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Hikmet'in ayağı basamağa takılınca dizi çıktı. Acılar içinde yerde kalan Hikmet'in yardımına arkadaşları koştu. İddialı yarışmacının sakatlığı gören yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hikmet'in sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı ilk açıklamayı konseyde yaptı. Ilıcalı, Hikmet'in ayağında kırık olmadığını ancak ciddi bir sakatlık yaşadığını söyledi. Hikmet'in Survivor'a devam edip edemeyeceği ise ilerleyen günlerde belli olacak.