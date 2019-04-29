Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor Türkiye Yıunanistan'da siyah ve beyaz takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Birleşme partisi sonrasında lk dokunulmazlık oyununu 10'a 5'lik skorla kazanan beyaz takım seride 1-0'lık avantajı yakalamıştı.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 28 Nisan Pazar ekrana gelen 57. son bölümünde ise iki takım dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele verdi. İkinci dokunulmazlıkta da başarılı bir sonuç alan beyaz takım10-8'lik skorla oyunu kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da birleşme partisi sonrasında ilk elenecek ismin belli olacağı ada konseyinde oylama yapıldı. Yarışmadaki Türk ve Yunan oyuncu sayısının dengeli olması için bu hafta Yunan bir yarışmacının eleneceği açıklandı. Dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda ilk eleme adayını Yunan yarışmacılar belirledi.

Yapılan oylama sonrasında bu hafta eleme adayları Yunan yarışmacılar Elpida ve Spyros oldu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonucuna göre Elpida ve Spyros arasından elenen isim Salı akşamı ekrana gelecek bölümde açıklanacak.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan elli yedinci bölümde oynanan iletişim oyununda kazanan erkeklerde Okay, kızlarda ise Büşra oldu. Kazanan yarışmacılar, yanlarında iki ismi daha ödüle götürdü. Okay'ın seçimleri herkesi şaşırttı. Okay ödül için Emre ve Yusuf'un ismini verdi. Büşra ise Seda ve Sude'yi ödüle götürdü.



