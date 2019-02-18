Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu Türkiye mi Yunanistan mı kazandı?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı ikinci oyuna da hırslı başladı. İkinci dokunulmazlık oyununda Türkiye yine fırtına gibi esti ve Yunan takımını 10-6 yenerek bu hafta takımını koruma altına aldı. Yunanistan ise iki oyunu kaybederek eleme adayları çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı farklı bir skorla kazanmayı başarmıştı. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde ise ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar karşı karşıya geldi. En önemli oyun olan dokunulmazlık için mücadele veren yarışmacılar, sıcak havanın altında parkurlarda ter dökmeye devam ettiler.

Yunan takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Ria ve Nikos da birer eleme adayı çıkardı.

İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Nikos'un belirlediği Spyros oldu. Üçüncü eleme adayını ise bayanlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ria belirledi. Üçüncü eleme adayı Vasilis oldu. Böylece Survivor'da bu hafta Yunan takımından İoulieta, Vasilis ve Spyros elemeye kalan yarışmacılar oldu. Yunanistan'da yapılacak olan sms oylaması sonrasında bu üç isim arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı yayınlanacak olan bölümde Survivor'a veda edecek.

İKİ TAKIMA DA YENİ YARIŞMACILAR KATILIYOR

Survivor'da sürpriz açıklamalar yapan Acun Ilıcalı bu hafta iki yeni yarışmacı katılacağını belirtti. Hem Yunanistan hem de Türkiye takımına katılacak olan iki kadın yarışmacıdan, Yunan takımına katılacak olan isim belli oldu. Survivor'da Yunan takımına katılacak olan isim Katerina Dalaka olacak. Türk yarışmacının kim olacağı henüz belli olmadı.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Atakan, Okay ve Kader arasından bir isim SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alan Kader Karakaya olmuştu.

