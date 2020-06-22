Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

Survivor’da haftanın 2. eleme adayı 21 Haziran Pazar akşamı belli oldu. Dört buçuk ay süren mücadele sonunda Survivor 2020’de çeyrek finale kalmayı başaran Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı.

SURVIVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da çeyrek final ile birlikte değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık için bireysel mücadele veren yarışmacılar, parkuru en iyi derecede tamamlamaya çalıştı.

Survivor yeni bölümde sekiz çeyrek finalist, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralama için yarışmacılar teker teker pistte zamanla yarıştı. Burada oluşan performans sıralaması sonrasında Berkan – Evrim, Elif – Barış, Cemal – Sercan, Nisa – Yasin eşleşmesi ortaya çıktı. Bu turu geçenler Berkan, Barış, Yasin ve Sercan oldu. Berkan – Barış, Yasin – Sercan eşleşmeleri dokunulmazlık oyununda yarı finali oynadılar.



Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu finalinde ise Sercan – Barış eşleşmesi çıktı. Heyecan dolu mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim Sercan oldu.