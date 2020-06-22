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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 00:28 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 21 Haziran Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da çeyrek final haftasındaki 2. bireysel dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Survivor 114. bölümde 2. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde söylediği isimler ikinci eleme adayını belirlemiş oldu. Peki, Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor 2020’de bugün dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

Survivor’da haftanın 2. eleme adayı 21 Haziran Pazar akşamı belli oldu. Dört buçuk ay süren mücadele sonunda Survivor 2020’de çeyrek finale kalmayı başaran Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı.

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SURVIVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da çeyrek final ile birlikte değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık için bireysel mücadele veren yarışmacılar, parkuru en iyi derecede tamamlamaya çalıştı.

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Survivor yeni bölümde sekiz çeyrek finalist, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralama için yarışmacılar teker teker pistte zamanla yarıştı. Burada oluşan performans sıralaması sonrasında Berkan – Evrim, Elif – Barış, Cemal – Sercan, Nisa – Yasin eşleşmesi ortaya çıktı. Bu turu geçenler Berkan, Barış, Yasin ve Sercan oldu. Berkan – Barış, Yasin – Sercan eşleşmeleri dokunulmazlık oyununda yarı finali oynadılar.

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Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu finalinde ise Sercan – Barış eşleşmesi çıktı. Heyecan dolu mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim Sercan oldu.

SURVIVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Cemal Can’ın ada konseyinde söylediği isim Evrim olmuştu.

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Survivor 114. bölümde ada konseyi haftanın 2. eleme adayını belirlemek için toplandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, ada konseyinde eleme adayı olarak Nisa’nın ismini verdi.

SURVIVOR 2020 ÇEYREK FİNAL ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Survivor 2020’de çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bu oyunların her birinden dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, akşamında bir isim söyleyecek ve eleme adayı çıkaracak. Bu şekilde 3 eleme adayı arasında, daha önce yapılan toplu sms oylamasına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020’ye veda edecek. Oylama sonuçları, son dörtlüye kadar geçerli olacak.

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