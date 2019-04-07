Survivor'da elemeler nasıl olacak? Acun Ilıcalı yeni sistemi açıkladı!

Survivor Türkiye Yunanistan'da yeni takımlar dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemi hakkında Acun Ilıcalı tarafından bilgilendirildi. Acun Ilıcalı, yarışmacılara yeni eleme sistemini anlattı.

'BİREYSEL DOKUNULMAZLIK YOK'

Acun Ilıcalı artık bireysel dokunulmazlık oyunun olmadığını da açıkladı. Ilıcalı, "Survivor'da yeni bir dönem başlıyor. Bu hafta Türk elemesi var. Yani hangi takım kaybederse bu hafta o takımdan bir Türk yarışmacı Survivor’a veda edecek. Ada konseyinde önce Türkler oylayacak ve ilk aday çıkacak. Sonra Yunanlar oylayacak ve kaybeden takımdaki ikinci aday çıkacak. Bireysel dokunulmazlık yok, tamamen buradaki performansa bağlı kaderiniz. Önce Türkler oylayacak kaybeden takımda sonra Yunanlar oylayacak. 2 aday çıkacak ve kaybeden aday Survivor’a veda edecek."

