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Survivor'da elemeler nasıl olacak? Acun Ilıcalı yeni sistemi açıkladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 07.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da Türk ve Yunan yarışmacılar artık siyah ve beyaz iki takım olarak karma şekilde yarışmaya başladı. Acun Ilıcalı ise yeni eleme sistemi hakkında bilgi verdi.

Survivor'da elemeler nasıl olacak? Acun Ilıcalı yeni sistemi açıkladı!

Survivor Türkiye Yunanistan'da yeni takımlar dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemi hakkında Acun Ilıcalı tarafından bilgilendirildi. Acun Ilıcalı, yarışmacılara yeni eleme sistemini anlattı.

'BİREYSEL DOKUNULMAZLIK YOK'
Acun Ilıcalı artık bireysel dokunulmazlık oyunun olmadığını da açıkladı. Ilıcalı, "Survivor'da yeni bir dönem başlıyor. Bu hafta Türk elemesi var. Yani hangi takım kaybederse bu hafta o takımdan bir Türk yarışmacı Survivor’a veda edecek. Ada konseyinde önce Türkler oylayacak ve ilk aday çıkacak. Sonra Yunanlar oylayacak ve kaybeden takımdaki ikinci aday çıkacak. Bireysel dokunulmazlık yok, tamamen buradaki performansa bağlı kaderiniz. Önce Türkler oylayacak kaybeden takımda sonra Yunanlar oylayacak. 2 aday çıkacak ve kaybeden aday Survivor’a veda edecek."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Survivor 2019 ACUN ILICALI

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her sene başka bir format değişikliği. 17 yıldır bir kumaş tutturamadınız. Bırakın da profesyoneller yapsın şu işi bari.
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