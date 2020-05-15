Survivor'da Evrim çılgına döndü! Yasin'e olay sözler: Seni çıkardığım bataklığa geri sokarım

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de büyük heyecanlı anların yanı sıra gergin dolu anlar da yaşanmaya devam ediyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Evrim ve Yasin arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Barış ve Acun Medya arasındaki basketbol maçı öncesinde Yasin'in söyledikleri sonrası çileden çıkan Evrim, "Karışma bana beni rahat bırak. Sabahtan beri çıldırttın beni. Seni bataklıktan nasıl çıkardıysam öyle geri sokarım. Şu saatten sonra seni yerden çekip kaldırmıyorum. Kendini kurnaz zanneden ama kurnaz olamayan insan. Ben seni kendi silahınla batıracağım az kaldı. Sen battın zaten uzatmaları oynatıyorsun sayemde. Bak ben seni bu hafta nasıl batırıyorum" diye bağırdı.

Yasin ise Evrim'e karşı sesini yükseltmedi. Yasin, "Sen kimsin beni bataktan çıkaracaksın. Ama beni bağırtamazsın

Evrim'le her sabah çay içtiğim kadar, sohbet ettiğim kadar Nisa ve Ardahan'la bile sohbet etmedim" dedi.



