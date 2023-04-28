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Survivor'da gözyaşları sel oldu! Aile ödülü oyunu sonrası yarışmacılar resmen dağıldı: "Kendimi lanetlenmiş gibi hissediyorum!"

28.04.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasına aile ödüllü oyun ve yarışmacıların gözyaşları damga vurdu. Kırmızı ve mavi takım aileleri için ödül oyununda karşı karşıya geldi. İki güne yayılan oyunda kazanan taraf kırmızı takım oldu. Özgür Tetik yaşadığı üzüntüyü dile getirirken gözyaşlarına boğuldu ve "Kendimi lanetlenmiş gibi hissediyorum!" ifadesini kullandı. Survivor aile ödülünü kaybeden mavi takımın yarışmacıları resmen dağıldı. İşte yaşananlar...

Survivor'da gözyaşları sel oldu! Aile ödülü oyunu sonrası yarışmacılar resmen dağıldı: "Kendimi lanetlenmiş gibi hissediyorum!"

Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor'da rekabetin dozu giderek artıyor. Kırmızı ve mavi takım bu kez aile ödüllü oyunda kozlarını paylaştı. 26 Nisan'da ilk etabı oynanan oyunu, mavi takım kazanmıştı. Dün akşam oynan oyunu ise kırmızı takım aldı. Daha sonrasında 5 oyunluk bir yarış düzenlendi ve kazanan kırmızı takım oldu. Survivor'da ödül oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları resmen dağıldı. Survivor yarışmacısı Asena'nın yüzü düştü. Yere bakıp yaşadığı üzüntüyü göstermemeye çalıştı. Özgür Tetik ise yaşanan durum üzerine isyan etti.

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SURVIVOR YARIŞMACILARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Murat Ceylan, "Çok uğraştınız. Çok çabaladınız. Oyun, uzatmalara kadar gitti. Defalarca oynadınız. Mavi takım ailelerinizle biraz daha uzun süre görüşebileceksiniz. Ne onları ne de sizi üzgün görmek bizleri mutlu etmiyor" dedi.

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"YİNE YAPAMADIM!"

Murat Ceylan'ın söz verdiği Özgür Tetik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes elinden geleni yaptı. Ne diyebilirim ki? Kelimeler zor çıkıyor ağzımdan. Ben sadece kendimi lanetlenmiş gibi hissediyorum. Eşim burada gözümün önünde ama yine de yapamadım..."

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"YAZIKLAR OLSUN!"

Özgür Tetik "Bari buraya geldiğinde kazan dedim. Onu bile yapamadım. Yazıklar olsun!" dedi.

SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Cansu, Asena, Aziz, Ertuğ ve Halil İbrahim'in eleme adayı olduğu gecede SMS oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı Halil İbrahim Göker oldu.

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HALİL İBRAHİM GÖKER, SURVIVOR'A VEDA ETTİ

İlk etapta fenomenler takımında yarışan ve daha sonra kırmızı takımda ter döken Survivor Halil İbrahim Göker, oylamada en az SMS'i alarak Survivor'a veda etti.

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