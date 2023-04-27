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Survivor'da gözyaşları sel oldu! Minik Lidya annesinden bir an olsun ayrılmak istemedi

27.04.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da en anlamlı ödül oyunu gecesi yaşanıyor. Ailelerle görüşme ödülü için yarışmacıların ailesinden birer kişi Türkiye'den Dominik'e uçtu. Ödülü kazanan takım yarışmacıları aileleriyle uzun bir akşam vakit geçirebilecek anacak yine de yarışmacılar, oyundan önce ailelerinden birer kişi ile kısa bir süre görüşme yaptı. Kızı Lidya'ya doyasıya sarılan Asena'nın göz yaşları sel oldu.

Survivor'da gözyaşları sel oldu! Minik Lidya annesinden bir an olsun ayrılmak istemedi

Survivor'da kıyasıya ödül oyunu mücadelesi yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan yarışmacılar, ailelerinden birer kişi ile uzun uzun görüşebilecekler. Kaybeden takımın yarışmacıları ise yalnızca 15 dakikalık bir görüşme yapacak. Annesi Nil ve kızı Lidya, Gönüllüler Takımı yarışmacısı Asena ile kısa bir süreliğine kavuştu.

SURVİVOR'DA DUYGUSAL ÖDÜL

Heyecanın giderek arttığı Dominik'te ödül oyunu gereçekleşiyor. Yarışmacılar bu kez ödülü oyundan önce kısa bir süre yaşadılar. Ailelerle görüşme ödülünde her yarışmacı ailesinden birer kişi ile oyundan önce kısa bir görüşme yaptı.

Kazanan takım ailesiyle uzun bir akşam geçirecek. Kaybeden takım ise ailesiyle 15 dakika kadar görüşebilecek.

Oyun öncesi kimi yarışmacı arkadaşı ile kimi yarışmacı ise eşiyle görüştü. Barış annesiyle sarılırken duygusal anlar yaşadı. Küçük kızı Lidya ve annesi Nil ile kavuşan Asena ise kızını doyasıya öptü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Ünlüler Takımı'nda yarışan Asena'nın minik kızı Lidya ve annesi Nil hanım Dominik'e geldi. Koşarak gelen Lidya annesine sıkı sıkı sarıldı.

survivor asena lidya

Gözyaşlarına hakim olamayan Asena, "Anneciğim. Gel, aşkım. Seni çok özledim." dedi ve kızını doyasıya öptü.

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Daha sonra annesine de sarılan Asena, "Anne seniçok özledim" dedi ve tekrar kızına döndü.

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Minik Lidya da annesini öptü.

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"Ben konuştum maşallah muhabbeti de var" diyen Acun Ilıcalı, Lidya ile sohbet etti.

asena lidya acun ılıcalı

Mutluluğu gözlerinden okunan Asena, "Acun bey, çok teşekkür ederim" dedi.

asena acun ılıcalı

Annesini bir an olsun bırakmak istemeyen minik Lidya, anneannesi ile dönmek istemedi.

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Israrla annesinin yanında kalmak isteyen Lidya, "Hayır ben gitmeyeceğim." dedi.

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Asena kızını yolcu etti ve vedalaştılar. O anlara şahitlik eden yarışmacılar da duygusal anlar yaşadı.


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TV8 survivor Acun Ilıcalı asena ele gecesi

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