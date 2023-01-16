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Survivor'da hangi takım dokunulmazlık kazandı, kimler eleme potasına gitti? Survivor 2023 ilk eleme adayları belli oldu!

16.01.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlar dokunulmazlık mücadelesini kazanabilmek için ter döktü. Zorlu geçen yarışmada günün kazananı parkur etaplarının bitimiyle belli oldu. Peki Survivor'da hangi takım dokunulmazlık kazandı, kimler eleme potasına gitti? İşte Survivor 2023'ün ilk eleme adayları...

Survivor'da hangi takım dokunulmazlık kazandı, kimler eleme potasına gitti? Survivor 2023 ilk eleme adayları belli oldu!

Survivor 2023 ilk eleme adayları bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. İzleyiciler bölümün başlamasıyla Survivor 2023 ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İlk günden izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor bu sezon da oldukça heyecanlı geçecek gibi duruyor. Peki bugünkü oyun sonrasında Survivor'da hangi takım dokunulmazlık kazandı, kimler eleme potasına gitti? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNU GÖNÜLÜLERİN!

Survivor'da ikinci gün oyunları geride bırakıldı. Yarışmacılar bir yandan Dominik Cumhuriyeti'nin hava şartlarına alışmaya çalışırken bir yandan da dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar izleyiciyi de etkisi altına aldı.

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Dünkü dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler bugün kazanmak için parkurlara resmen saldırdılar. Adrenalinin oldukça yüksek olduğu bölümde verdikleri mücadele sonunda Gönüller dokunulmazlığı bugün de kazandı. Gönüllüler kazandıkları bu dokunulmazlık oyunuyla ilk haftadan kendi takımlarından biri göndermemeyi garantiledi.

İLK ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dün ünlüler takımı dokunulmazlığı kaybetmiş ve eleme konseyine çıkmışlardı. Konseyde kullanılan oylar sonucunda Seçkin Piriler ilk eleme adayı olmuştu.

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Bugünkü dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler tekrar konseye gitti ve bir eleme adayı daha belirlediler. Yapılan oylamada Kürşat Juan 1, Halil İbrahim Göker 1 ve Berdan Mardini 6 oy aldı. En çok oyu alan Berdan Mardini ikinci eleme adayı oldu.

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Ünlüler takımında kadınlarda performans birincisi Cansu oldu. Erkeklerde ise en yüksek performans puanı Barış Telli'ye ait. Barış'tan sonra en yüksek puan Yusuf Güney'in oldu. Performans birincisi olan yarışmacılar birer eleme adayı söylemek durumunda kaldılar. Cansu üçüncü gitme adayı olarak Ümit Erdim'in adını verdi. Barış Telli ise dördüncü aday olarak Kürşat Juan'ı söyledi.

BERDAN MARDİNİ'DEN UFAK ÇAPLI SİTEM

Berdan Mardini en çok oyu alarak ikinci eleme adayı oldu. Oyların açıklanmasından sonra Acun Ilıcalı'nın söz hakkı verdiği Berdan Mardini biraz sitemkar bir konuşma yaptı. Yaşça diğerlerinden büyük olduğunu ve bugün takımda konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirten Mardini, arkadaşlarına teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

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