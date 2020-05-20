Survivor'da hedef dünya rekorunu kırmak! Acun Ilıcalı: Ünlüler ve gönüllüler Instagram canlı yayını yapacak!

Survivor 2020 konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayın rekorunu kırmak istediğini söyledi. Acun Ilıcalı, konseyde ünlüler takımı ve gönüllüler takımlarıyla birlikte ortak bir Instagram canlı yayını yapacaklarını duyurdu.

"INSTAGRAM'DA DÜNYA REKORU KIRMAK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımı ile yaptıkları Instagram canlı yayının anlık 1 milyon kişi tarafından izlendiğinin alatını çizen Ilıcalı, bunun Türkiye rekoru olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Dünya rekoru ise 2 milyon kişiymiş ve ABD'li bir rapçiye aitmiş. Biz iki takımla birlikte Instagram canlı yayını yaparak 2 milyon rekorunu kırmayı hedefliyoruz. Rekoru kırabilir miyiz bilmiyorum ama burada artık top sizde" dedi.

Survivor'da Acun Ilıcalı ile ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarının yapacağı Instagram canlı yayının tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.



