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Survivor'da iletişim ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacıları duygulandıran ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 01:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 2 Haziran Salı ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyununda yarıştı. Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler arasında son kez oynanan iletişim oyununda mücadele nefes kesti. Oyun öncesinde açıklanan ödül ise yarışmacıları duygulandırdı. Peki, Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı? Survivor 2020’de iletişim oyunu ödülü neydi?

Survivor'da iletişim ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacıları duygulandıran ödül

Survivor’da iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Ailelerinden sevdiklerinden uzun zamandır uzak kalan Survivor 2020 yarışmacıları için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, aileleri ile iletişim kurmak için kıran kırana bir mücadeleye giriştiler.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde ünlüler ile gönüllüler, avantaj oyunu için mücadele etti. İki kadın, iki erkek olmak üzere takımlardan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunun sonunda avantajı kazanan takım ünlüler oldu.

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da bu hafta çok özel bir iletişim ödülü vardı. Oyundan önce Murat Ceylan, kazanan takımın alacağı ödülü açıkladı. Murat Ceylan, Survivor’da iletişim oyununu kazanacak takımın yarışmacılarının, telefonda konuşma hakkı kazanacağını duyurdu. Fakat ünlülerin kazanması durumunda, hem Instagram hesaplarına birer dakikalık video koyma hakkı, hem de aileleri ile sesli görüşme hakkı kazanacakları açıklandı.

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SURVIVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

3,5 aylık Survivor serüvenlerinde sevdiklerinin sesini duyabilecek olan yarışmacılar, iletişim oyununu kazanmak için ayrı bir performans sergiledi.

İletişim oyununda yarışmacıları, engellerle dolu uzun bir parkur bekliyordu. Finalde ise iki tane halkayı, çubuğa takmaları gerekiyordu. Oyuna hızlı başlayan takım gönüllüler oldu. İlk dört oyunu alan gönüllüler, bu farkı koruyamadı. Skor 4-0 iken ünlüler, birer birer oyunları alıp 4-4 yaptılar. İlk başta dört kişi oyuna çıkan, Yunus Emre’nin sakatlanması ile üç kişi olarak oyuna devam eden ünlüler, büyük bir performans sergiledi. Ünlüler takımı yarışmacıları geriden geldikleri oyunda 10'a 6'lık skorla iletişim oyununu kazandılar.

İletişim ödülü kazanan ünlüler takımı yarışmacıları aileleriyle telefon görüşmesi yaptılar.

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Aylardır yakınlarının sesini duyamayan yarışmacılar, ödül sırasında duygusal anlar yaşadı.

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