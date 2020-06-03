Survivor'da iletişim ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacıları duygulandıran ödül

Survivor’da iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Ailelerinden sevdiklerinden uzun zamandır uzak kalan Survivor 2020 yarışmacıları için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, aileleri ile iletişim kurmak için kıran kırana bir mücadeleye giriştiler.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde ünlüler ile gönüllüler, avantaj oyunu için mücadele etti. İki kadın, iki erkek olmak üzere takımlardan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunun sonunda avantajı kazanan takım ünlüler oldu.

İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da bu hafta çok özel bir iletişim ödülü vardı. Oyundan önce Murat Ceylan, kazanan takımın alacağı ödülü açıkladı. Murat Ceylan, Survivor’da iletişim oyununu kazanacak takımın yarışmacılarının, telefonda konuşma hakkı kazanacağını duyurdu. Fakat ünlülerin kazanması durumunda, hem Instagram hesaplarına birer dakikalık video koyma hakkı, hem de aileleri ile sesli görüşme hakkı kazanacakları açıklandı.

SURVIVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

3,5 aylık Survivor serüvenlerinde sevdiklerinin sesini duyabilecek olan yarışmacılar, iletişim oyununu kazanmak için ayrı bir performans sergiledi.