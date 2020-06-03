Survivor'da iletişim ödülü oyununu kim kazandı? Yarışmacıları duygulandıran ödül

Survivor’da iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Ailelerinden sevdiklerinden uzun zamandır uzak kalan Survivor 2020 yarışmacıları için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, aileleri ile iletişim kurmak için kıran kırana bir mücadeleye giriştiler.
Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde ünlüler ile gönüllüler, avantaj oyunu için mücadele etti. İki kadın, iki erkek olmak üzere takımlardan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunun sonunda avantajı kazanan takım ünlüler oldu.
Survivor'da bu hafta çok özel bir iletişim ödülü vardı. Oyundan önce Murat Ceylan, kazanan takımın alacağı ödülü açıkladı. Murat Ceylan, Survivor’da iletişim oyununu kazanacak takımın yarışmacılarının, telefonda konuşma hakkı kazanacağını duyurdu. Fakat ünlülerin kazanması durumunda, hem Instagram hesaplarına birer dakikalık video koyma hakkı, hem de aileleri ile sesli görüşme hakkı kazanacakları açıklandı.
3,5 aylık Survivor serüvenlerinde sevdiklerinin sesini duyabilecek olan yarışmacılar, iletişim oyununu kazanmak için ayrı bir performans sergiledi.
İletişim oyununda yarışmacıları, engellerle dolu uzun bir parkur bekliyordu. Finalde ise iki tane halkayı, çubuğa takmaları gerekiyordu. Oyuna hızlı başlayan takım gönüllüler oldu. İlk dört oyunu alan gönüllüler, bu farkı koruyamadı. Skor 4-0 iken ünlüler, birer birer oyunları alıp 4-4 yaptılar. İlk başta dört kişi oyuna çıkan, Yunus Emre’nin sakatlanması ile üç kişi olarak oyuna devam eden ünlüler, büyük bir performans sergiledi. Ünlüler takımı yarışmacıları geriden geldikleri oyunda 10'a 6'lık skorla iletişim oyununu kazandılar.
İletişim ödülü kazanan ünlüler takımı yarışmacıları aileleriyle telefon görüşmesi yaptılar.
Aylardır yakınlarının sesini duyamayan yarışmacılar, ödül sırasında duygusal anlar yaşadı.
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