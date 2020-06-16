Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 16 Haziran Salı Survivor 2020’de iletişim ödülü ne oldu? İşte Survivor'da kazanan takım

Survivor 2020’de bu akşam iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek finale kalacak isimlerin belli olacağı Survivor 2020 ada konseyi öncesinde kırmızı ile mavi takım, iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. İkişer kişinin parkura çıktığı, gözleri kapalı olan arkadaşına rehber olan, parkurda yol gösteren yarışmacı ile oynanan iletişim oyunu kıyasıya mücadele içinde geçti.

İLETİŞİM OYUNUNDA AVANTAJI KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununa çıktı. Dörder kişinin çıktığı avantaj oyununda mavi takımdan Elif, kenardan arkadaşlarına destek oldu. Avantaj oyununda bir kişi rehber olacak ve diğer üç kişiyi teker teker parkuru geçmelerine yardımcı olacaktı. Kırmızı takımdan Cemal Can, mavi takımdan ise Yasin rehber oldu. Bu şekilde başlayan avantaj oyununda parkuru iki takımda aynı zamanda bitirdi. Mavi takım, atışlarda daha başarılı oldu ve Survivor’da avantaj oyununu kazandı.

SURVIVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyunu, heyecanlı ve eğlenceli bir mücadeleye sahne oldu. İletişim oyunu sırasında parkurda takımlardan ikişer kişi yarıştı. Gözleri kapalı olan arkadaşına yol gösterecek rehber ile iletişim oyunu mücadelesi başladı. Mavi takımda Elif, sakatlığını riske edilmemesi için Doktor Metin Kuş’un talimatıyla oyunda yer almadı.