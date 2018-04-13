Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor 44. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler Alp Kırşan'ın sunduğu iki zorlu oyuna çıktı. İlk oyun kazanan takımın kuzu pirzola ve pilav yiyeceği oyun içindi. Haftalardır ödüllerde yemek yiyemeyen Gönüllüler takımı oyuna hırslı başladı.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yemek ödüllü oyuna Ünlüler takımı hızlı başladı ve durumu 3-0'a getirdi. Ancak hemen toparlayan Gönüllüler eşitliği sağladı. Kıran kırana geçen oyunda durum 7-7'ye kadar geldi. Ancak Ünlüler takımı oyun sonunda gülen taraf oldu ve yemeğin tadını çıkardı.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da akşamın ikinci oyunu ise manevi değeri çok yüksek bir ödüldü. Kazanan takımın aileleriyle mesajlaşacağı iletişim oyununa bugüne kadar hiç kazanamayan Gönüllüler hızlı başladı. Survivor'da ilk defa kurulan yeni parkurda yapılan mücadelede Gönüllüler 7-2 öne geçmeyi başardı. Oyun sonunda ise bir ilk yaşandı ve Gönüllüler iletişim ödülünü kazandı. Survivor başladığı günden bu yana iletişim ödüllülerini hiç kazanamayan Gönüllüler takımı, ilk defa yakınlarından haber alabildi.