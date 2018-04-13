MAGAZİN

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 01:08 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanan 44. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları iki ayrı ödül oyununda mücadele etti. Survivor yeni bölümde, takımlar ilk oyunda kuzu pirzola ve pilav için karşı karşıya gelirken, ikinci oyunda ise aileleriyle iletişim ödülünde yarıştılar. Gönüllüler takımı haftalardır devam eden şanssızlığını kırdı mı? Ödül oyunlarını kim kazandı?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor 44. bölümde Ünlüler ve Gönüllüler Alp Kırşan'ın sunduğu iki zorlu oyuna çıktı. İlk oyun kazanan takımın kuzu pirzola ve pilav yiyeceği oyun içindi. Haftalardır ödüllerde yemek yiyemeyen Gönüllüler takımı oyuna hırslı başladı.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yemek ödüllü oyuna Ünlüler takımı hızlı başladı ve durumu 3-0'a getirdi. Ancak hemen toparlayan Gönüllüler eşitliği sağladı. Kıran kırana geçen oyunda durum 7-7'ye kadar geldi. Ancak Ünlüler takımı oyun sonunda gülen taraf oldu ve yemeğin tadını çıkardı.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da akşamın ikinci oyunu ise manevi değeri çok yüksek bir ödüldü. Kazanan takımın aileleriyle mesajlaşacağı iletişim oyununa bugüne kadar hiç kazanamayan Gönüllüler hızlı başladı. Survivor'da ilk defa kurulan yeni parkurda yapılan mücadelede Gönüllüler 7-2 öne geçmeyi başardı. Oyun sonunda ise bir ilk yaşandı ve Gönüllüler iletişim ödülünü kazandı. Survivor başladığı günden bu yana iletişim ödüllülerini hiç kazanamayan Gönüllüler takımı, ilk defa yakınlarından haber alabildi.

AİLESİNDEN HABER ALAMAYAN ANIL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İletişim oyunu öncesi Gönüllüler takımından Anıl, kamera önüne geçerek açıklamalarda bulundu. Oyunun anlamlı olması Anıl'ı bir hayli duygulandırdı. Annesiyle görüşme ümidiyle oyuna çıkmayı uman Anıl hıçkıra hıçkıra ağladı.

CUMALİ İÇİN KARAR VERİLDİ
Survivor'da son konseyde Nagihan takımlarının güçlenmesi için Cumali'nin Ünlüler takımına geçirilmesini Acun Ilıcalı'dan talep etmişti. Acun Medya ekibinin yaptığı toplantı sonrasında alınan kararı Alp Kırşan açıkladı. Kırşan, Cumali'nin takım değiştirme talebinin kabul edilmediğini ve Gönüllüler'de yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor ödül oyunu

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 45. bölüm fragmanı! Nagihan ve Merve birbirine girdi!

Survivor 2018 45. bölüm fragmanı! Nagihan ve Merve birbirine girdi!

Bensu Soral sağlık sırrını açıkladı!

Bensu Soral sağlık sırrını açıkladı!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Cesur Yağmur Sarıoğlu!

Cesur Yağmur Sarıoğlu!

Yeni Gelin'in yıldızı Jessica May'in nikah şahidi Alex de Souza olacak

Yeni Gelin'in yıldızı Jessica May'in nikah şahidi Alex de Souza olacak

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.