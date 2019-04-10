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Survivor'da ilginç istek! 'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Hikmet, son bölümde Acun Ilıcalı'dan özel bir istekte bulundu. Dayısının muhtar adayı olduğunu belirten Hikmet, seçim Survivor ekibinden seçim sonuçlarını öğrenmelerini rica etti.

Survivor'da ilginç istek! 'Acun Bey dayım seçimleri kazandı mı?'

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyinde bazı yarışmacıları sevindiren bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, çocuğu olan yarışmacılara aileleriyle konuşma şansı verdi.

Bunun üzerine devreye giren Hikmet ise 31 Mart Yerel Seçimler ile alakalı özel bir istekte bulundu.

ACUN ILICALI'DAN RİCA ETTİ

Ada konseyinde Ilıcalı'dan özel bir istekte bulunan Hikmet, "Geçen hafta seçimler vardı. Köyümüzde dayım muhtar adayı baya bir sıkıntılı geçecekti. Çok merak ediyorum Acun abi. Seçildi mi, seçilmedi mi ve kaç oyla kaybetti?" dedi.

SEÇİMİ KAYBETTİ

Yapılan sayımların ardından Antalya Akseki Bademli Köyü muhtar adayı olan Durmuş Ali Özen, 498 oydan 255 oy alarak seçimi kaybetti. Özen'in rakibi olan Esat Keleş ise 30 oy farkla yeni muhtar adayı seçildi.

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"İNŞALLAH YEĞENİM ÜZÜLMEZ"

Yeğeni Hikmet hakkında konuşan Durmuş Ali Özen, "Hikmet benim canım ciğerimdir bu haberi vermek için Acun Ilıcalı'nın ekibinden beni aradılar Hikmet merak ettiği için. İnşallah yeğenim çok üzülmez kendisine başarılar dilerim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor hikmet seçim Acun Ilıcalı

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