Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu! Sercan ters köşe yaptı

Survivor 2020'de heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Finale doğru rekabet ile birlikte heyecanın iyice arttığı Survivor'da son yedi yarışmacı, adada kalma mücadelesine devam ediyor. Survivor 2020 120. bölümde yarışmacıları ilk olarak parkurda dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlık oyunu, yedi yarışmacı arasında nefes kesen mücadeleye neden oldu. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan isim, Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu onu açıkladı.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020 son bölümde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Yedi yarışmacı, varlarını yoklarını ortaya koydu ve parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Survivor 1. bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi parkur derecesini Berkan elde etti. Bu performansı ile direk yarı finale kalan ve sonrasında finale geçen Berkan, Sercan ile dokunulmazlık mücadelesi verdi. Aynı başarıyı finalde gösteremeyen Berkan, Sercan'a oyunu kaybetti.

Böylece, Survivor 2020'de ilk dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı.

ADA KONSEYİNDE SERCAN KİMİN ADINI NEDEN SÖYLEDİ?

27 Haziran Cumartesi günü Survivor 120. bölümde Sercan'ın ada konseyinde kimin adını söyleyeceğini merak ediyor. Konuşmasında duygusallıktan bahsetmesiyle gözler yine Nisa'ya çevrildi. Sercan, bu sefer hem duygusal hem de stratejik bir isimin aklında olduğunu söyledi.

Kendisine rakip görmesi ve takımına katılmak istememesi nedeniyle Sercan'ın eleme potasına gönderdiği isim Berkan oldu. Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

