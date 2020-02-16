Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte yeni eleme kuralları

Uzun süredir merakla beklenen Survivor 2020 yarışması 16 Şubat Pazar akşamı bomba gibi bir bölümle başladı. Survivor'ın ilk bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları baraka ve dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya geldi.

Survivor'da günün ilk oyununda takımlar baraka yapımı için gerekli malzemelere kavuşmak için mücadele etti. Oyunu kazanan ünlüler takımı ip, çekiç, çivi ve testereden oluşan malzemeleri aldı.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı oyunda skor 9-9'a gelince, en iyi ikişer yarışmacı parkura çıktı. Zorlu mücadeleyi ünlüler takımı 10-9'luk skorla kazanmayı başardı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'daki ilk eleme konseyinde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı oylamaya gitti. Yapılan oylamada ismi en çok yazılan Fatma ilk eleme adayı oldu. Konseyde Fatma ile Evrim arasında da tartışma yaşandı.

SURVIVOR'DA ELEME NASIL OLACAK? ILICALI AÇIKLADI

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Fatma oldu. Salı akşamı yapılacak konseyde ise veda eden ilk isim belli olacak. Konseyde yeni kuralları açıklayan Acun Ilıcalı, 2. ve 3. eleme adaylarını ise o hafta sms oylamasında, en fazla oyu alan iki yarışmacının belirleyeceğini duyurdu. Böylece Survivor'da elemeye kalan diğer iki isim ise Salı akşamı açıklanacak ve bir yarışması Survivor'a veda edecek.



