Survivor'da ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da ilk oyunun ödülü ne oldu?

Survivor 2022 için geri sayım sona erdi. All Star 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı 20.30'da başladı. Ünlüler- Gönüllüler takımı olarak ayrılan All Star yarışmacıları baraka ödülünün olduğu oyunda karşı karşıya geldi. İşte oyunun kazanan takımı...

SURVİVOR'DA İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ilk oynanan oyunda yarışmacılar, arabayı iterek götürmeye çalıştı. Direksiyonda yer alan yarışmacı, arabayı düzgün bir şekilde platformun üzerine park etmeye çalıştı. Bu oyunda direksiyondaki yarışmacının arabayı düzgün sürmesi, iten yarışmacıların ise kuvvetli olması takımlara avantaj sağladı. Skor, 4-4 olunca bunun sonucunda bayrak oyununa gidildi. Bayrak oyununun sonucunda ise kazanan takım, Gönüllüler takımı oldu ve adalarına baraka yapmak için gerekli malzemelerin sahibi oldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VER?

Adem Kılıçcı

Batuhan Karacakaya

Çağan Atakan Arslan

Barış Murat Yağcı

Furkan Kızılay

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Nagihan Karadere

Elif Gören

Sema Aydemir

Merve Aydın

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VER?

Gökhan Keser

Ardahan Uzkanbaş

Ogeday Girişken

Gizem Kerimoğlu

Anıl Berk Baki

Yasin Obuz

Hikmet Tuğsuz

Seda Aydemir

Sude Burcu

Evrim Keklik

Berna Keklikler

Yağmur Banda (Yedeklerden geldi, Nisa'nın yerine kadroda)

Nisa Bölükbaşı (Sağlık sorunları nedeniyle ilk bölümlerde olmayacak)

Berkan Karabulut



