Survivor'da ilk oyunu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da ilk oyunun ödülü ne oldu?

Survivor 2022 için geri sayım sona erdi. All Star 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı 20.30'da başladı. Ünlüler- Gönüllüler takımı olarak ayrılan All Star yarışmacıları baraka ödülünün olduğu oyunda karşı karşıya geldi. İşte oyunun kazanan takımı...
Survivor'da ilk oynanan oyunda yarışmacılar, arabayı iterek götürmeye çalıştı. Direksiyonda yer alan yarışmacı, arabayı düzgün bir şekilde platformun üzerine park etmeye çalıştı. Bu oyunda direksiyondaki yarışmacının arabayı düzgün sürmesi, iten yarışmacıların ise kuvvetli olması takımlara avantaj sağladı. Skor, 4-4 olunca bunun sonucunda bayrak oyununa gidildi. Bayrak oyununun sonucunda ise kazanan takım, Gönüllüler takımı oldu ve adalarına baraka yapmak için gerekli malzemelerin sahibi oldu.
Adem Kılıçcı
Batuhan Karacakaya
Çağan Atakan Arslan
Barış Murat Yağcı
Furkan Kızılay
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Nagihan Karadere
Elif Gören
Sema Aydemir
Merve Aydın
Gökhan Keser
Ardahan Uzkanbaş
Ogeday Girişken
Gizem Kerimoğlu
Anıl Berk Baki
Yasin Obuz
Hikmet Tuğsuz
Seda Aydemir
Sude Burcu
Evrim Keklik
Berna Keklikler
Yağmur Banda (Yedeklerden geldi, Nisa'nın yerine kadroda)
Nisa Bölükbaşı (Sağlık sorunları nedeniyle ilk bölümlerde olmayacak)
Berkan Karabulut
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