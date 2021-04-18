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Survivor'da İsmail-Dora kavgası! Acun Ilıcalı da kızdı

18.04.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de gerilim bitmiyor! Ekrana gelen son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Yarışma sırasında İsmail ve Dora arasındaki gerginlik tavan yaptı.

Survivor'da İsmail-Dora kavgası! Acun Ilıcalı da kızdı

Survivor 2021 sık sık yaşanan gerilimlerle gündeme geliyor! Yayınlanan son bölümde yarışmacılar ilk olarak market oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler takımının kazandığı market oyunu sonrası iki takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Yarışma sırasında ise Dora ve İsmail arasında büyük gerginlik yaşandı ve Acun Ilıcalı araya girdi.

Gerilimin yükseldiği dokunulmazlık oyununda Dora ve İsmail arasında olan yarışta kazanan taraf İsmail oldu. İsmail daha sonra Dora'nın yarıştığı bölüme elindeki halkayı attı.

Bu duruma sinirlenen Dora ise İsmail havuza girdikten sonra arkasından halkayı fırlattı. Daha öncesinde ise Dora, 'Çok mu sevindin?' diyerek tepki göstermişti.

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ACUN ILICALI'DAN MÜDAHALE

Çağrı'nın, 'Onun üstüne atma bir daha demesi' ve Dora'nın 'Atmak istesem atardım' sözleri sonrası gerilim yarattı. 'Ne yaptım' diye kendini savunan Dora'ya İsmail, 'Cesaretin varsa at' dedi. Araya iki takımdan isimler geldi. Dora ve İsmail arasında cesaret kavgası ise büyüdü ve Acun Ilıcalı 'Sakin' diyerek müdahale etti.

Ilıcalı, "Sakin Dora. Senin zorlaman var birkaç seferdir. O tarafa doğru atıyorsun, görmüyor muyuz? Bir düş rakipten, her topu rakibe doğru atıyorsun. Ben de kazansam rakip bana doğru atsa rahatsız olurum" ifadelerini kullandı. İsmail'i de uyaran Ilıcalı, "Senin de Dora'ya atmaman lazım. Rakibe bir mesaj gibi oluyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı konseye gelerek bir aday çıkarmak zorunda. Dora haftanın ilk eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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