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Survivor'da karnıyarık ve baraka oyunlarını kim kazandı? Ünlüler şanssızlıklarını kırdı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 00:33 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Cuma yayınlanan 56. bölümünde Ünlüler takımı oyun kazanabildi mi? Survivor son bölümde Gönüllüler ve Ünlüler takımları hem karnıyarık, pilav ve cacık ödüllü oyun, hem de iyi barak ve peynirli börek oyunlarında mücadele etti. Sinirlerin gerildiği ve tartışmaların yaşandığı ödül oyunlarını hangi takım kazandı?

Survivor'da karnıyarık ve baraka oyunlarını kim kazandı? Ünlüler şanssızlıklarını kırdı mı?

Survivor 2018'de Cuma akşamı ekrana gelen son bölümde takımlar iki ayrı oyunda karşı karşıya geldi. Adadaki ilk oyun, yataklı iyi baraka ve peynirli börek içindi.

BARAKA VE BÖREK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları baraka ve peynirli börek için mücadele ettiler. Bir Survivor klasiği olan top atarak seramik kırma oyunu şeklindeki mücadeleyi, daha iyi konstantre olan Gönüllüler takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Oyun sonrasında Gönüllüler yataklı barakalarda kalmaya hak kazanırken, adalarına gelen peynirli böreklerin de tadını çıkardılar.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2018'in 56. bölümündeki ikinci oyun ise karnıyarık, pilav ve cacık yemeği içindi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyun öncesinde Ünlüler takımı kendi aralarında konuşarak galibiyet sözü verdiler. Kötü gidişlerine dur demek isteyen Ünlüler yarışmaya önde başladı ancak sonunu getiremedi. Zorlu bir parkurda yapılan oyunda Gönüllüler takımı farkı açtı. Survivor 2018'in en uzun parkurundaki oyunu Gönüllüler 10-5 kazanmayı başardı.

ÜNLÜLER'DE ŞOK KAVGA! Ödül oyununda kaybeden Mustafa Kemal, kenara geldiği sırada kendisine cevap veren Elif'e çok sert çıktı.

ÜNLÜLER TAKIMI YIKILDI!
Aynı günde kaybettikleri iki oyunun kritiğini yapan Ünlüler'de moraller çok bozuldu. Ödül oyununda şanssızlıklar yaşayan Ünlüler, bu duruma oyun sonunda isyan etti. Şanssızlıktan yakınan Adem, 'Vallahi artık delireceğim. Kader istemiyor. Böyle giderse biz çok çekeriz' dedi.


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