Survivor'da karnıyarık ve baraka oyunlarını kim kazandı? Ünlüler şanssızlıklarını kırdı mı?

Survivor 2018'de Cuma akşamı ekrana gelen son bölümde takımlar iki ayrı oyunda karşı karşıya geldi. Adadaki ilk oyun, yataklı iyi baraka ve peynirli börek içindi.

BARAKA VE BÖREK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları baraka ve peynirli börek için mücadele ettiler. Bir Survivor klasiği olan top atarak seramik kırma oyunu şeklindeki mücadeleyi, daha iyi konstantre olan Gönüllüler takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Oyun sonrasında Gönüllüler yataklı barakalarda kalmaya hak kazanırken, adalarına gelen peynirli böreklerin de tadını çıkardılar.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in 56. bölümündeki ikinci oyun ise karnıyarık, pilav ve cacık yemeği içindi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyun öncesinde Ünlüler takımı kendi aralarında konuşarak galibiyet sözü verdiler. Kötü gidişlerine dur demek isteyen Ünlüler yarışmaya önde başladı ancak sonunu getiremedi. Zorlu bir parkurda yapılan oyunda Gönüllüler takımı farkı açtı. Survivor 2018'in en uzun parkurundaki oyunu Gönüllüler 10-5 kazanmayı başardı.