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Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! Barış ve Yasin ne ceza aldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 23:24 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de oyun alanında kavga eden Barış ve Yasin'in cezası belli oldu. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, 'Bu hareketler cezasız kalamazdı' sözleriyle aldıkları kararı açıkladı. Peki Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı Survivor'dan diskalifiye mi oldu?

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! Barış ve Yasin ne ceza aldı?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasındaki ödül oyunu sırasında, aynı takımda olan Barış ve Yasin arasında kavga yaşanmıştı. Birbirlerine küfür eden ve fiziki müdahalelerde bulunan Yasin ve Barış'ı takım arkadaşları ve Acun Ilıcalı güçlükle ayırabilmişti.

Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kavga görüntülerini tekrar incelediklerini belirterek aldıkları kararı açıkladı. Ilıcalı, "Survivor'da daha önce kavga edip 'Sana akşama şunu yapacağım' diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik. Ancak siz de kendinizi kaybettiğiniz için yaptırım görmek zorundasınız. İkiniz için de bir karar aldık. Yasin ve Barış bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülde yer almayacaksınız" dedi.

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Survivor, survivor diskalifiye, survivor yasin barış kavga,

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