Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! Barış ve Yasin ne ceza aldı?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasındaki ödül oyunu sırasında, aynı takımda olan Barış ve Yasin arasında kavga yaşanmıştı. Birbirlerine küfür eden ve fiziki müdahalelerde bulunan Yasin ve Barış'ı takım arkadaşları ve Acun Ilıcalı güçlükle ayırabilmişti.

Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kavga görüntülerini tekrar incelediklerini belirterek aldıkları kararı açıkladı. Ilıcalı, "Survivor'da daha önce kavga edip 'Sana akşama şunu yapacağım' diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik. Ancak siz de kendinizi kaybettiğiniz için yaptırım görmek zorundasınız. İkiniz için de bir karar aldık. Yasin ve Barış bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülde yer almayacaksınız" dedi.



