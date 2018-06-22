Survivor'da Kıbrıs finaline 8 gün kala Kenan Doğulu coşkusu! Survivor'da kahvaltı ödüllü oyunu kimler kazandı?

KENAN DOĞULU YARIŞMACILARI COŞTURDU Sevilen sanatçı Kenan Doğulu yeni parçasına klip çekmek için Dominik'e geldi ve Acun Medya'nın misafiri oldu. Survivor 2018'in konuğu olarak yarışmacılarla buluşan Kenan Doğulu hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Dominik'te Survivor adasında klip çektiklerini söyleyen Doğulu, 'Acun Medya, Doğulu Prodüksiyon ve Böcek Yapım ortak bir klip çekiyoruz. Şarkımızın adı Issız Ada. Önümüzdeki ay klibi çıkacak. Bugün burada çekim yaptık' dedi.

Survivor 2018'in 29 Haziran Cuma akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan olan büyük final gecesine kısa süre kala heyecan dorukta. Survivor'da son dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı olan Hakan, Turabi ve Murat arasında kimin eleneceği Cuma akşamı belli olacak. Acun Ilıcalı'nın Kenan Doğulu sürprizi nedeniyle bir gün ertelediği eleme gecesi öncesinde yarışmacılar keyifli anlar yaşadı.

Survivor 2018'in konuğu olarak Dominik'e gelen Kenan Doğulu yarışmacılara muhteşem bir gece yaşattı. Survivor 2018'de Kenan Doğulu ile keyifli bir akşam geçiren yarışmacılar, öncesinde karınlarını doyurdular .

KAHVALTI ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yavaş yavaş finale doğru gidilen Survivor'da yarışmacılar kahvaltı ürünleri olan ödül oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turabi'nin sakatlığı yüzünden oynayamadığı oyunda Adem, Murat, Anıl, Hilmi Cem, Hakan, Damla ve Nagihan yarıştı. Kahvaltı ürünlerinin verildiği ödül oyununda erkeklerde finale Adem'le Anıl çıktı. Anıl 1 hakla Adem ise 4 hakla oyuna çıktı. Adem Anıl'ı ilk oyunda yendi ve kazanan kişi oldu.Kadınlar da ise Nagihan Damla'yı yendi ve ödülün sahibi oldu. Ödülü kazanan Adem, Turabi'yi seçti. Nagihan ise Damla'yı seçti.



