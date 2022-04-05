Survivor'da kim elendi? 5 Nisan Survivor All Star'a kim veda etti? Survivor 5 Nisan adaya kim veda etti?

TV8'nin sevilen yarışması Survivor'da yeni bir ayrılık yaşanacak. Survivor All Star'da 5 Nisan 2022 akşamı yeni bir eleme konseyi yapıldı. Eleme potasında yer alan 4 isimden biri tüm Survivor hayallerine veda 5 Nisan akşamı veda etti. Gökhan, Ardahan, Gizem ve Barış arasında kimin eleneceği belli oldu. İşte 5 Nisan Survivor All Star'a veda eden isim...

SURVİVOR 5 NİSAN ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. 5 Nisan akşamı oynanan Survivor ödül oyunu kimin kazanacağı merakla soruluyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor 5 Nisan akşamı yayınlanan ödül oyunun kadınlar arasında yapılan turu ünlüler takımının kadınları kazandı. Erkeklerin mücadelesini ise gönüllüler kazandı. Bu durumda iki takım da en iyilere çıktılar.

Survivor 5 Nisan ödül oyunu için en iyilere çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı her şeylerini ortaya koydu. En iyileri 3-2 bir skorla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı verdikleri bu zorlu mücadele sonucunda sokak lezzetleri ödülünü kazanmış oldu.

SURVİVOR 5 NİSAN ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star 5 Nisan akşamı yeni bölümü ile akranlara geldi. Survivor'ın bu bölümünde adaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasında yer alan Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan'dan kimin Survivor hayallerine veda ettiği açklandı. 5 Nisan 2022 Salı akşamı Survivor'a hayallerini bir kenara bırakan isim birazdan açıklanacak...

