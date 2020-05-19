Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı'yı şaşırtan eleme adayları! İşte Survivor 2020'de elenen eden yarışmacı ve sms sıralaması

Survivor 2020 19 Mayıs Salı akşamı 81. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da bu hafta bir yarışmacı daha adaya veda etti. Survivor'da daha önce sms oylamasında birinci ve ikinci olan yarışmacıları iki eleme adayı daha belirliyordu. Ancak yarışmacı sayısının azalmasıyla son bölümde değişiklik oldu ve her takımdan en çok oyu alan sadece birer yarışmacı açıklandı. Toplam 5 yarışmacının elemeye kaldığı Survivor konseyinde elenen ismi ise Acun Ilıcalı açıkladı. SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Survivor'da bu haftaki iletişim ödülü oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları voleybol maçı yaptı. Survivor 2020’de iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları kendi Instagram hesabına birer dakikalık video koyabileceği duyuruldu. Voleybol maçına takımlar ikişer kişi çıktı. Her oyun beş sayı üzerinden oynandı. Voleybol maçında gönüllüler oyunun başında üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 8-2'ye kadar getirdi. Son oyunda Berkan - Cemal Can ikilisine karşın Yunus Emre - Sercan çıktı. Son oyunu da alan gönüllüler, 10'a 4'lük skorla Survivor'da iletişim oyununu kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Survivor'da bu hafta ünlüler takımından Aycan ve Mert, gönüllülerden ise Yasin ada konseyindeki oylamalarda eleme adayları olmuştu. Survivor sms oylamasında ünlüler takımından Elif, gönüllüler takımından ise Barış haftanın en yüksek oylarını alan yarışmacıları oldu. Ünlüler takımından Elif, eleme adayı olarak Sercan'ın adını söyledi. Acun Ilıcalı'nın 'Gönüllülerden kadın yarışmacı eleme adayı olmayacak. Barış sadece 3 erkek yarışmacıdan birini eleme adayı olarak gösterebilir" açıklaması üzerine Barış kararını verdi. Barış eleme adayı olarak Cemal Can'ı söyledi.

Cemal Can'ın eleme adayı olmasına ise Evrim ve Ardahan çok şaşırdı. Evrim'in "En enteresan eleme konseyi oldu" sözleri dikkat çekti. Acun Ilıcalı ise "Bu kadar güçlü yarışmacının aday olması şaşırtıcı. Geçtiğimiz haftalarda hepsi de sms oylamalarında yüksek oylar almışlardı" dedi. SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ? Survivor'da bu hafta eleme adayları olan Cemal Can, Sercan, Yasin, Aycan ve Mert arasında en az sms oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı ise Mert Öcal oldu. Survivor Mert Öcal geçtiğimiz haftalarda ise sms oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacı olmuştu.