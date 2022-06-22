Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 21 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 21 Haziran Salı günü yayınlanan son bölümünde Berkan, Nisa, Hikmet ve Nagihan için eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Finale doğru yaklaşan Survivor'da, Dominik'te son halk oylaması yapıldı. Elemeye kalan Berkan, Nisa, Hikmet ve Nagihan arasında ise bu oylamada en az oyu alan açıklandı.

Sms sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

"BENİM YOLUM BURADA BİTİYOR"

Elenen Berkan, "Benim yolum burada bitiyor. Yavaş yavaş gidiyorum. Ailemi çok özledim. Burada elimden gelenin en iyisini yaptım. Geride kalan arkadaşlarımın hepsi birbirinden pırlanta. Umarım en hak eden isim şampiyon olur" dedi.

Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel ise şampiyonluk için yarışmaya devam ediyor.



