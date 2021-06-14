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Survivor'da kim elendi? Survivor Exxen SMS sıralaması belli oldu!

14.06.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da pazar gecesi eleme yapıldı ve adaya bir isim veda etti. "Survivor'da kim elendi?" sorusunun yanıtı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor Exxen SMS sıralaması belli oldu! İşte ayrıntılar...

Survivor'da kim elendi? Survivor Exxen SMS sıralaması belli oldu!

13 Haziran Pazar akşamı Survivor 2021'in 118. bölümü TV8 ekranlarına geldi. Eleme konseyinin olduğu akşamda potadaki isimler Ayşe, Aleyna ve Batuhan'dı. Bu isimlerin arasından bir kişi şampiyonluğa ve hayallerine veda etti. Survivor'dan elenen isim herkesi şaşırttı. Konsey gecesi açıklama yapan sunucu Acun Ilıcalı, Survivor SMS oylarının bu hafta rekor sayıya ulaştığını belirtti. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor Exxen SMS sıralaması belli oldu! İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR EXXEN SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU!

Pazar gecesi yapılan konseyle Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu. Survivor'da kırmızı ve mavi takımda potada olan Ayşe, Batuhan ve Aleyna elenmemek için elinden geleni yaptı. Acun Ilıcalı günün sonunda oy sonuçlarını açıkladı.

Seyirciler tarafından en az oyu alıp adaya veda eden isim Batuhan oldu. Elendiğini öğrenmesinin ardından açıklama yapan Survivor yarışmacısı Batuhan, son dörde oturmak istediğini ifade etti ve SMS atan kişilere teşekkürlerini iletti.

Survivor'da eleme sistemi değişmişti. Eleme konseyi bu hafta pazar akşamı yapıldı. Survivor sunucusu Acun Ilıcalı, en fazla oyun bu hafta kullanıldığını açıkladı. Survivor 24 haftada elenen Batuhan duygularını gizlemekte zorlandı. Elendiğini öğrenmesinin ardından yaptığı açıklamada Batuhan, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek son dörde oturma hayali olduğunu ifade etti. Açıklamalarına devam eden Batuhan "Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor SMS sıralaması belli oldu. Ancak yeni oylama sisteminde artık SMS sıralaması açıklanmayacak, yalnızca elenen isim açıklanacak.

Survivor'da kim elendi? Survivor Exxen SMS sıralaması belli oldu!

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 İstanbul doğumlu Batuhan Karacakaya 24 yaşındadır. Batuhan Karacakaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya gibi başarılı oyuncularla birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. İki sezon devam eden, seyirciler tarafından en çok izlenen dizi Aşk-ı Memnu'da, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterine hayat vermiştir. Bunun ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide Mert karakterini canlandırmıştır.

Sinema film tecrübesi de bulunan Karacakaya, Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğuna hayat vermiştir.

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TV8 survivor
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