13 Haziran Pazar akşamı Survivor 2021'in 118. bölümü TV8 ekranlarına geldi. Eleme konseyinin olduğu akşamda potadaki isimler Ayşe, Aleyna ve Batuhan'dı. Bu isimlerin arasından bir kişi şampiyonluğa ve hayallerine veda etti. Survivor'dan elenen isim herkesi şaşırttı. Konsey gecesi açıklama yapan sunucu Acun Ilıcalı, Survivor SMS oylarının bu hafta rekor sayıya ulaştığını belirtti. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor Exxen SMS sıralaması belli oldu! İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? SURVİVOR EXXEN SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU!

Pazar gecesi yapılan konseyle Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu. Survivor'da kırmızı ve mavi takımda potada olan Ayşe, Batuhan ve Aleyna elenmemek için elinden geleni yaptı. Acun Ilıcalı günün sonunda oy sonuçlarını açıkladı.

Seyirciler tarafından en az oyu alıp adaya veda eden isim Batuhan oldu. Elendiğini öğrenmesinin ardından açıklama yapan Survivor yarışmacısı Batuhan, son dörde oturmak istediğini ifade etti ve SMS atan kişilere teşekkürlerini iletti.

Survivor'da eleme sistemi değişmişti. Eleme konseyi bu hafta pazar akşamı yapıldı. Survivor sunucusu Acun Ilıcalı, en fazla oyun bu hafta kullanıldığını açıkladı. Survivor 24 haftada elenen Batuhan duygularını gizlemekte zorlandı. Elendiğini öğrenmesinin ardından yaptığı açıklamada Batuhan, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek son dörde oturma hayali olduğunu ifade etti. Açıklamalarına devam eden Batuhan "Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.