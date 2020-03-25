MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 24 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 24 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 00:43 | Son Güncelleme

Survivor'ın 24 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2020 bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? Cemal Can mı, Ardahan mı yoksa Ceyhun mu Survivor'dan elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 24 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Ceyhun olmuştu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da gönüller takımındaki ada konseyinde yapılan oylama ilk eleme adayı Ceyhun olmuştu. Sms oylaması sonuçlarına göre gönüllülerde en yüksek oyu alan iki yarışmacılar Yasin ve Yunus Emre oldu.

Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Cemal Can, Ardahan ve Ceyhun arasında sms oylamasında en az oyu alan isim olan Ceyhun bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Survivor'da ailesiyle görüşen Parviz gözyaşlarını tutamadıSurvivor'da ailesiyle görüşen Parviz gözyaşlarını tutamadı
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor kim elendi,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da ailesiyle görüşen Parviz gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da ailesiyle görüşen Parviz gözyaşlarını tutamadı

Jet Sosyete'den karantina özel bölümü! Gülse Birsel bir ilke imza attı!

Gülse Birsel'den bir ilk!

İbrahim Tatlıses: Balkona çıkıp oturun

İbrahim Tatlıses: Balkona çıkıp oturun

MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satmıştı! Yeni evini böyle tanıttı

MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satmıştı! Yeni evini böyle tanıttı

Mert Fırat’tan erkeklere çağrı: Ev işlerini paylaş

Mert Fırat’tan erkeklere çağrı: Ev işlerini paylaş

Aleyna Tilki de TikTok'a girdi!

'İlk TikTok videom!' Beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.