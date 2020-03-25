Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 24 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Ceyhun olmuştu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da gönüller takımındaki ada konseyinde yapılan oylama ilk eleme adayı Ceyhun olmuştu. Sms oylaması sonuçlarına göre gönüllülerde en yüksek oyu alan iki yarışmacılar Yasin ve Yunus Emre oldu.

Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Cemal Can, Ardahan ve Ceyhun arasında sms oylamasında en az oyu alan isim olan Ceyhun bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

