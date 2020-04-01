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Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 31 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 00:11 | Son Güncelleme

Survivor'ın 31 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2020 bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? Yasin mi, Yunus Emre mi yoksa Burak mı Survivor'dan elendi? Survivor'da 7. hafta sms oylaması sıralaması da açıklandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 31 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Yunus Emre olmuştu.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanından önce yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yakınları ile iletişim kurmak için mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için yoğun performans sergiledi. Heyecanlı anların ardından Survivor'da bu hafta iletişim ödülünü ünlüler takımı kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar, yakınları ile kurdukları temas sonrası yarışmaya motive oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan sms oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak belirledi.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında sms oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu. Böylece Burak bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

SURVIVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI

Survivor 7. haftasında Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor SMS puanı şöyle gelişti:

  1. BARIŞ
  2. CEMAL CAN
  3. EVRİM
  4. YASİN
  5. NİSA
  6. YUNUS EMRE
  7. BURAK (ELENDİ)
  8. GİZEM
  9. ARDAHAN


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