Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 31 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Yunus Emre olmuştu.
Survivor'da eleme heyecanından önce yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yakınları ile iletişim kurmak için mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanmak için yoğun performans sergiledi. Heyecanlı anların ardından Survivor'da bu hafta iletişim ödülünü ünlüler takımı kazandı. Ödüle kavuşan yarışmacılar, yakınları ile kurdukları temas sonrası yarışmaya motive oldu.
Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan sms oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak belirledi.
Survivor'da elemeye kalan Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında sms oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu. Böylece Burak bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.
Survivor 7. haftasında Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor SMS puanı şöyle gelişti:
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