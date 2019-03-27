Survivor'da kim elendi? Yeni yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 2019 26 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 26 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı.
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında 2-1'lik skoru yakalayan takım Türkiye olmuştu. Yunan takımı ise yaptıkları konseyde Spyros'un ismi çıkmıştı. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları olmuştu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan'a bu hafta Yunan takımından Patrick Ogunsoto veda etti.
Survivor 2019’un 34. bölümünde Türk takımı ödül için ellerinden geleni yaptı. Zorlu parkurları tek tek geçen yarışmacılar ödüle bir adım daha yaklaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Türk takımının motivasyonu çok yüksekti. Ödül oyununu 10'a 5 Türk takımı kazanarak kahvaltının sahibi oldular.
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 34. bölümünde Türk takımı muhteşem bir performans göstererek ödül oyununu kazandı. Oyun sonrası Hikmet ve Yusuf arasında gerilim yaşandı. Yusuf, Hikmet’in sözlerine çok sinirlendi ve Hikmet’i egoistlikle suçladı. Performans konusu nedeniyle yaşanan tartışmada Yusuf’u diğer takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Hikmet 5’te 3 yaptığını açıkladı. Yusuf ise, Hikmeti kendisini dinlememekle eleştirdi. Survivor Türkiye Yunanistan’da Yusuf sinirlerine zor hakim oldu. Hikmet ve Yusuf arasında hararetli bir tartışma yaşandı.
Survivor 2019’un yeni bölümünde sembol oyunu oynandı. Bu hafta erkeklerde sembolün sahibi Yusuf oldu. Kadınlarda ise sembol oyununun sahibi Büşra oldu.
Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.
17/18 PO Moudanion
17/18 MA Iasmou
16/17 Makedonikos
15/16 Doxa Trilofou
13/14 AE Ermionidas
13/14 Acharnaikos
12/13 Olymp. Volos
12/13 Anag.Epanomis
11/12 Akzhayik
10/11 Lok. Plovdiv
07/08 Ergotelis
06/07 KVC Westerlo
02/03 Ergotelis
01/02 APOEL Nikosia
00/01 Paniliakos
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Fatih Portakal'dan Bakan Pakdemirli'ye sert tepki!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
Ekmek yemeyenlere kötü haber!
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum