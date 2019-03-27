Mynet Trend

Survivor'da kim elendi? Yeni yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 2019 26 Mart Salı elenen isim!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 27.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 35. son bölümünde, elenen isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımından üç sürpriz yarışmacı elemeye kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto arasında adaya veda eden isim kim oldu? Türk ve Yunan takımları muhteşem bir kahvaltı için kıyasıya mücadele verdi. Survivor'a veda eden isim sms oylamasının sonuçlarıyla belli oldu. İşte Survivor 26 Mart Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? Yeni yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 2019 26 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 26 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında 2-1'lik skoru yakalayan takım Türkiye olmuştu. Yunan takımı ise yaptıkları konseyde Spyros'un ismi çıkmıştı. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları olmuştu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan'a bu hafta Yunan takımından Patrick Ogunsoto veda etti.

KAHVALTI ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2019’un 34. bölümünde Türk takımı ödül için ellerinden geleni yaptı. Zorlu parkurları tek tek geçen yarışmacılar ödüle bir adım daha yaklaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Türk takımının motivasyonu çok yüksekti. Ödül oyununu 10'a 5 Türk takımı kazanarak kahvaltının sahibi oldular.

survivor-3

TÜRK TAKIMINDA HİKMET VE YUSUF KAVGASI!

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 34. bölümünde Türk takımı muhteşem bir performans göstererek ödül oyununu kazandı. Oyun sonrası Hikmet ve Yusuf arasında gerilim yaşandı. Yusuf, Hikmet’in sözlerine çok sinirlendi ve Hikmet’i egoistlikle suçladı. Performans konusu nedeniyle yaşanan tartışmada Yusuf’u diğer takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Hikmet 5’te 3 yaptığını açıkladı. Yusuf ise, Hikmeti kendisini dinlememekle eleştirdi. Survivor Türkiye Yunanistan’da Yusuf sinirlerine zor hakim oldu. Hikmet ve Yusuf arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2019’un yeni bölümünde sembol oyunu oynandı. Bu hafta erkeklerde sembolün sahibi Yusuf oldu. Kadınlarda ise sembol oyununun sahibi Büşra oldu.

survivor-2

PATRİCK OGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan'da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan'da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor'da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor.

Untitled-15

17/18 PO Moudanion
17/18 MA Iasmou
16/17 Makedonikos
15/16 Doxa Trilofou
13/14 AE Ermionidas
13/14 Acharnaikos
12/13 Olymp. Volos
12/13 Anag.Epanomis
11/12 Akzhayik
10/11 Lok. Plovdiv
07/08 Ergotelis
06/07 KVC Westerlo
02/03 Ergotelis
01/02 APOEL Nikosia
00/01 Paniliakos

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldıKanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Survivor'da dev ödül için yarıştılar! Survivor'da dev ödül için yarıştılar!
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda ettiÇukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor kim gitti survivor kim elendi survivor 26 mart salı eleme sonuçları survivor yunanistan Survivor 2019 survivor 2019 eleme

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Üniversiteli Berfin cinayetinde korkunç ifadeler! 'Hanginizden başlayayım?'

Üniversiteli Berfin cinayetinde korkunç ifadeler! 'Hanginizden başlayayım?'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da dev ödül için yarıştılar! Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor'da dev ödül için yarıştılar!

Çukur'da Çeto öldü mü? Erkan Avcı ayrıldı mı? İşte veda mesajı! Çukur 58. son bölüm final sahnesi izle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Televizyon dizilerinin en iyi ve en kötü seks sahneleri

İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!

Behzat Ç.'nin Harun'u Fatih Artman artık kadroda yok!

Efsane dizi dönüyor! Sevilen isim yeni kadroda yok!

Survivor'da eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor'da yeni isme büyük şok! Eleme adayları belli oldu

Bizim Hikaye'de Fikri ve kardeşi Zihni'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de büyük sır ortaya çıkıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.