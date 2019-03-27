Survivor'da kim elendi? Yeni yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 2019 26 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 26 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında 2-1'lik skoru yakalayan takım Türkiye olmuştu. Yunan takımı ise yaptıkları konseyde Spyros'un ismi çıkmıştı. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları olmuştu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu.

Survivor Türkiye Yunanistan'a bu hafta Yunan takımından Patrick Ogunsoto veda etti.

KAHVALTI ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2019’un 34. bölümünde Türk takımı ödül için ellerinden geleni yaptı. Zorlu parkurları tek tek geçen yarışmacılar ödüle bir adım daha yaklaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Türk takımının motivasyonu çok yüksekti. Ödül oyununu 10'a 5 Türk takımı kazanarak kahvaltının sahibi oldular.