Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? Survivor'da takımlar karıldı!

Survivor'da bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. Takımların karıştığı yarışmada hangi yarışmacı hangi takıma gitti merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan program ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Peki Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...
Survivor'da bu akşam farklı bir konsey yaşandı. Takımların karıldığı konseyde ilginç anlar yaşandı. Merve'nin takımı değiştiği için ağlaması Acun Ilıcalı'yı duygulandırdı. Buse ile takımını değiştirebileceğini söyleyen Ilıcalı'ya Merve, 'Yok kalsın' diye tepki verdi.
Takımların karılmasının ardından yeni kırmızı ve mavi takımlar şu şekilde oluşturuldu:
Mavi Takım
ÖZGÜR
AZİZ
MERVE
ERTUĞ
CANSU
HALİL
KARDELEN
ALPER
Kırmızı Takım
Kürşat
Murat Eken
Asena
Nefise
Yusuf
Barış
Osmancan