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Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? Survivor'da takımlar karıldı!

27.03.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam takımlar karıştırıldı. Heyecanla beklenen Survivor farklı bir bölümle ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler formatı bitirilip yerine kırmızı ve mavi takımların seçildiği gecede yarışmacılar karıştırılarak yeni takımlar oluşturuldu. Peki Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? İşte detaylar...

Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? Survivor'da takımlar karıldı!

Survivor'da bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. Takımların karıştığı yarışmada hangi yarışmacı hangi takıma gitti merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan program ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Peki Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Survivor'da bu akşam farklı bir konsey yaşandı. Takımların karıldığı konseyde ilginç anlar yaşandı. Merve'nin takımı değiştiği için ağlaması Acun Ilıcalı'yı duygulandırdı. Buse ile takımını değiştirebileceğini söyleyen Ilıcalı'ya Merve, 'Yok kalsın' diye tepki verdi.

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KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Takımların karılmasının ardından yeni kırmızı ve mavi takımlar şu şekilde oluşturuldu:

Mavi Takım
ÖZGÜR
AZİZ
MERVE
ERTUĞ
CANSU
HALİL
KARDELEN
ALPER

Kırmızı Takım
Kürşat
Murat Eken
Asena
Nefise
Yusuf
Barış
Osmancan

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