Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? Survivor'da takımlar karıldı!

Survivor'da bu akşam yeni bir gelişme yaşandı. Takımların karıştığı yarışmada hangi yarışmacı hangi takıma gitti merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan program ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Peki Survivor'da kim hangi takıma gitti? Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Survivor'da bu akşam farklı bir konsey yaşandı. Takımların karıldığı konseyde ilginç anlar yaşandı. Merve'nin takımı değiştiği için ağlaması Acun Ilıcalı'yı duygulandırdı. Buse ile takımını değiştirebileceğini söyleyen Ilıcalı'ya Merve, 'Yok kalsın' diye tepki verdi.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Takımların karılmasının ardından yeni kırmızı ve mavi takımlar şu şekilde oluşturuldu:

Mavi Takım

ÖZGÜR

AZİZ

MERVE

ERTUĞ

CANSU

HALİL

KARDELEN

ALPER

Kırmızı Takım

Kürşat

Murat Eken

Asena

Nefise

Yusuf

Barış

Osmancan



