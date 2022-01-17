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  4. Survivor'da korku dolu an! Parkurdan kopan makara Hikmet'e isabet etti

Survivor'da korku dolu an! Parkurdan kopan makara Hikmet'e isabet etti

17.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star, nefes kesen bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın 3. bölümünde ise parkurda kopan makara gönüllüler takımından Hikmet'in kaşına geliyor. Yaralanan Hikmet, oyuna devam etmek istese de ona müdahale eden doktor, hastaneye giderek dikiş atılması gerektiğini söyleyerek yarışmasına izin vermedi.

Survivor'da korku dolu an! Parkurdan kopan makara Hikmet'e isabet etti

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, All Star kadrosuyla ekran macerasına bu yılda yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Eski yarışmacıların ünlüler ve gönüllüler olarak iki takım halinde mücadele ettiği yarışmada talihsiz bir olay yaşanıyor. Yarışmanın merakla beklenen 3. bölüm fragmanında Hikmet yaralanıyor.

KOPAN MAKARA YARIŞMAYA İSABET EDİYOR

Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda makaradan suya atlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda gönüllüler takımından Hikmet'in asıldığı makara koparak kaşına geliyor. Suya düşen Hikmet, bağırarak sağlık ekibinden yardım istiyor.

OYUNA DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEDİ

Kaşı yarılan Hikmet'e müdahale eden doktor, oyuna devam edemeyeceğini ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Oyuna devam etmek isteyen Hikmet ise "Hayır ben oynayacağım, beni götürmeyin" diyor. Ancak doktor, yarılan yere dikiş atılması gerektiğini söyleyerek izin vermiyor.

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