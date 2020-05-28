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Survivor'da Nisa'dan Evrim'e büyük jest! Neden onu seçtiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 23:33 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bireysel sembol oyununu kadınlarda kazanan Nisa'dan açıklamalar geldi. Ödülü kazandıktan sonra neden Evrim'i seçtiğini açıklayan Nisa, "Zaten daha önceden Evrim'i seçeceğim belliydi. Son 2 kadın kaldık ve kadınların burada güçlü olması gerekiyor" dedi.

Survivor'da Nisa'dan Evrim'e büyük jest! Neden onu seçtiğini açıkladı

Survivor'da geçtiğimiz bölüm bireysel sembol oyunu oynandı ve oyunları Gönüllüler'den Nisa ile Yasin kazandı ve arkadaşları Evrim ile Ardahan'ı götürmeye karar vermişti. Yarışmacılar ödül olarak verilen lahmacunları yiyerek enerji toplamışlardı.

Nisa da neden Evrim'i seçtiğini söylerken "Survivor'da bizim takımda sadece 2 kadın var. Aramızda ne olursa olsun hiç bir zaman kadın aç kalmamalı. O yüzden Evrim'i seçtim" açıklamasını yaptı.

Evrim de Nisa ile daha önce bu durumla ilgili bir konuşma yaptıklarını ve bu konularda bir yardımlaşma yapacaklarını belirtti ve bu jestinden dolayı Nisa'ya teşekkür etti.

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