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Survivor'da Nusret sürprizi! O isimle parkurda yarışacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 20:32 | Son Güncelleme

Son bölümlerde kavgalardan dolayı ortamı gerilen Survivor'da Nusret sürprizi yaşandı. Atakan'a karşı yarışan Nusret, parkur sırasında gözlüklerini çıkarmaması renkli görüntülere sahne oldu.

Survivor'da Nusret sürprizi! O isimle parkurda yarışacak!

Survivor'un yeni bölümünde mükemmel bir ödül oyunu yarışmacıları bekliyor. Çünkü Nusret yeni bölüme konuk oluyor. Kazanan takım et ziyafeti çekecek.

KONUK NUSRET, ÖDÜL ET

Survivor'da mücadele tüm heyecanı ile devam ediyor. Bu akşamki yarışma ise diğerlerinden daha farklı. Konuk Nusret, ödül et. Bu nedenle parkurda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Nusret kendisine kafa tutan Atakan ile parkurda yarışıyor. Nusret'in mücadele sırasında gözlüklerini çıkarmaması eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor.


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nusret Survivor

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