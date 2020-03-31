Survivor'da ödül oyununda kavgalar yaşandı! Parviz diskalifiye edildi! Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'un 30 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu nefes kesti. Kazanan takımın havuz başında et yemeği yiyeceği ödül oyununda heyecan doruktaydı.

ÖDÜL OYUNUNDA SERCAN VE BARIŞ GERİLİMİ!

Survivor 2020'nin 32. bölümünde oynanan basket oyununda Sercan ve Barış arasında gerilim yaşandı. Sercan, Barış'ın kendisini bilerek yere attığını iddia etti.

Skor 5-1 ünlüler lehine iken Parviz - Berkan ile Barış - Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi. İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış'a "Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun" sözleri ile tepkisini gösterdi.

BURAK VE PARVİZ DE BİRBİRLERİNE GİRDİ!

Ödül oyunu sırasında Burak ile Parviz arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Survivor basketinde skor 9-5 gönüllüler lehine iken Parviz - Sercan ikili ile Burak - Yasin ikilisi karşılaştı. Bir pozisyon sonrasında Burak'ın Parviz'e sözleri sonrasında ortam gerildi.

PARVİZ DİSKALİFİYE EDİLDİ

İki yarışmacı kavga etmek üzere iken Yasin araya girdi ve sakinleştirmeye çalıştı. Bu tartışma sonrasında Acun Ilıcalı hem Parviz'e hem Burak'a birer teknik faul verdi. İki tarafın sakinleşmesi sonrasında devam eden oyunda Burak ile Parviz arasındaki bir pozisyonda kamera kayıtlarına bakıldı. Ve Acun Ilıcalı, Parviz'in oyundan diskalifiye edilmesine karar verdi.